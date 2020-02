Koch: Domen bi lahko postal celo serijski zmagovalec tekem v svetovnem pokalu (VIDEO)

4.

mesto je doslej najboljša uvrstitev Domna Prevca v tej sezoni svetovnega pokala.

Manj zaletav, kot je bil včasih

Nemški as Karl Geiger je lani na veliko veselje številnih navijačev v svojo korist odločil prvo od dveh posamičnih tekem v Willingenu. FOTO: AFP

Domen Prevc v točkovanju za svetovni pokal ta čas zaseda 18. mesto.

Zmagi v Willingenu branita Nemec Karl Geiger in Japonec Rjoju Kobajaši.

Najboljši v seštevku petih serij (kvalifikacije + 2 tekmi) bo prejel 25.000 €.

Ljubljana – Z izjemo tekem v Nižnem Tagilu se jena vseh preostalih preizkušnjah za svetovni pokal v smučarskih skoki v tej zimi prebil med dobitnike točk. Minulo soboto je dosegel svojo najboljšo uvrstitev v sezoni, potem ko je v Saporu pristal na četrtem mestu.Da je stopničke zgrešil za manj kot meter, ga ni pretirano jezilo, ker ni prikazal popolnih skokov. Za povrhu mu je bil v drugi seriji, v kateri je imel med vsemi finalisti v zraku najboljše razmere, ki jih je odlično unovčil, saj je pridobil kar devet mest, naklonjen tudi bog vetra Eol.»Kar je bilo, je bilo, za nazaj tako ali tako ne morem ničesar spremeniti,« je dejal najmlajši od bratov Prevc, ki se na Japonskem počuti zelo dobro. »Ker mi časovna razlika ni povzročala težav, sem lahko letos v Saporu tudi normalno spal. Všeč mi je tamkajšnja kultura, tudi ljudje, ki iz leta v leto bolje govorijo angleško, tako da se lahko z njimi že normalno sporazumevaš. Le njihova hrana ni ravno po mojem okusu, tako da sem po tej plati kar vesel, ko se vrnem v Evropo,« je v smehu priznal mladinski svetovni podprvak iz Rasnova 2016.S sobotno predstavo je navdušil tudi, strokovnega komentatorja pri avstrijski nacionalni televizijski postaji ORF. »Domnov letalni slog je takšen, da se je treba nanj navaditi. Da v zraku ne pozna strahu, ni nič novega. In kadar v odriv vloži pravšnjo mero energije, ga praviloma odnese daleč. Če bi začel takšne nastope nizati iz tekme v tekmo, bi lahko postal celo serijski zmagovalec,« je sobotni finalni skok mladega slovenskega reprezentanta pospremil 38-letni Beljačan, ki je štiri od petih zmag v svetovnem pokalu nanizal na letalnicah.Toliko jih ima tudi Domen, ki že nestrpno pričakuje spektakel konec tega tedna v Willingenu in zatem prve polete v tej zimi na Kulmu. »Seveda se že veselim večje skakalnice in nato letalnice, na katero se bom odpravil z novimi Slatnarjevimi smučmi. Naprava v Willingenu mi načeloma ustreza, kar bom moral potrditi z dobrimi skoki. Upam, da bom – kot v Saporu – ujel ugodne razmere in užival v zraku,« si je zaželel 20-letni član kranjskega Triglava, ki po 18. od 31 preizkušenj v točkovanju za svetovni pokal kot tretji najboljši Slovenec za(9.) in(13.) zaseda 18. mesto.»Po rezultatih, ki sem jih dosegel doslej, samozavestno pogledujem k prihajajočim izzivom,« je poudaril in na vprašanje, ali si je za preostale preizkušnje zastavil kakšne konkretne rezultatske cilje, odvrnil, da bo na njih meril med najboljšo deseterico. Da je bolj stanoviten, kot je bil v prejšnjih zimah, je pripisal tudi nekoliko drugačnemu načinu pristopu k skokom. »Če sem prej po vrnitvi s tekme opravil kondicijski trening, da sem ga pač naredil, zdaj že na začetku tedna tuhtam, kaj bi lahko še storil, da bi bil (še) boljši in da bi v vikend skočil tako, kot se spodobi,« je dal vedeti, da je manj zaletav, kot je bil včasih.Za nameček si pri sleherni zadevi vzame več časa za razmislek, od ponedeljka do srede, denimo, zgolj opremi v povprečju nameni po štiri ure na dan. »Odpeljem se doali v Ljubljano po material, če je treba. Naredim vse, kar je pač v moji moči, da bi imel čim boljši dres in smuči,« je še zaupal Domen, ki bo med glavnimi slovenskimi aduti v Willingenu. V tamkajšnjih kvalifikacijah bodo danes (18.00) ob njem, njegovem bratu Petru in Lanišku pod slovensko zastavo skakali šein