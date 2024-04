Mika Kojonkoski: To je bil velik šok

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Tako bi na kratko najlažje opisali zdajšnje stanje v finskih smučarskih skokih. Zdi se, da jim gre v zadnjem obdobju prav vse narobe.

Potem ko sta se ob koncu minule sezone poškodovala dva reprezentanta, na finalu v Planici je po doskoku grdo padel v Eetu Nousiainen, na treningu v Lahtiju pa še Mico Ahonen (oba po kolenskih operacijah čaka večmesečno okrevanje), se je povrhu v zadnjih dveh zimah najboljši finski skakalec Niko Kytösaho sprl z odgovornimi pri izbrani vrsti in sklenil, da bo poslej treniral v lastni režiji.

A to še ni vse; pred dnevi je vse, ki v deželi tisočerih jezer deluje v tem športu, pretresla novica, da 95-metrski napravi v Kuopiu grozi, da se bo zaradi dotrajanosti zrušila. »To je bil velik šok za nas, kajti stanje je zelo resno. Poškodbe na skakalnici so večje, kot smo mislili. Finski skoki so še dodatno znašli v precejšnjih težavah,« je povedal vodja skokov in nordijske kombinacije pri finski smučarski zvezi Mika Kojonkoski, ki je – mimogrede – prav včeraj praznoval 61. rojstni dan

Kot je pojasnil, predstavlja skakalni center v Kuopiu pripravljalno bazo za reprezentanco in mlade upe, ki prihajajo. »Zavedamo se, da so skakalnice zastarele, vendar pa je to najboljše, kar imamo na Finskem. No, center v Lahtiju je boljši, vendar pa tam na veliki napravi poleti ne moremo skakati,« je razložil finski strokovnjak, ki je kot trener v skokih osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

»Zdaj moramo dobro razmisliti, kako bomo rešili nastali položaj,« je še dejal Kojonkoski, ki se boji, da si ne bodo mogli privoščiti obnove, kaj šele gradnje novega centra.