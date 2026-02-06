Koliko so v resnici vredne letošnje olimpijske medalje?

Na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji bodo najboljši športniki prejeli najdražje medalje doslej. Olimpijski komite bo skupno podelil več kot 700 zlatih, srebrnih in bronastih medalj, ki so zaradi naraščajočih vrednosti redkih kovin precej dražje od tistih iz pariških olimpijskih iger.

Za športnike imajo medalje neizmerno sentimentalno vrednost, a tudi materialna vrednost medalj ni zanemarljiva. Od pariških olimpijskih iger leta 2024 je cena zlata in srebra namreč skočila v nebo. Zlate medalje zimskih olimpijskih iger v Italiji so sedaj vredne približno 2000 evrov oziroma dvakrat več kot tiste iz Pariza, srebrne medalje pa so vredne približno 1200 evrov oziroma trikrat več kot leta 2024. Več kot sto športnikov je po olimpijskih igrah v Parizu zaradi slabe kakovosti sicer vrnilo svoje kolajne organizatorjem.

Do sedaj najdražja olimpijska medalja - zlata medalja iz olimpijskih iger leta 1912, ko so bile medalje še zadnjič ustvarjene iz pravega zlata - je bila leta 2015 prodana za 22 tisoč evrov, so za CNN povedali pri dražbeni hiši Baldwin’s.

V zlatih medaljah, ki tehtajo 506 gramov, je sicer zgolj šest gramov zlata, preostanek medalje je iz srebra. Bronaste medalje, ki so iz bakra, pa imajo podatkih organizatorjev realno vrednost zgolj petih evrov. Glede na trenutne razmere gre pričakovati, da bodo medalje na ameriških olimpijskih igrah leta 2028 še dražje.