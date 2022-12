Kolikokrat sta bila Bojan in Mateja najboljša v SFRJ?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (24. 12.): 1. A) Nemčija; 2. A) na 12.; 3 C) Niko Markovič.

1. V dneh razglasitev najboljših športnikov leta spomini uhajajo k podvigom slovenskih asov v nekdanjem jugoslovanskem prostoru. Tako sta pred 35 leti prestižni lovoriki v izboru Sportskih novosti osvojila Bojan Križaj in Mateja Svet. Kolikokrat je vsak od njiju postal najboljši športnik SFRJ?

A) enkrat

B) trikrat

C) petkrat

2. Lienz in Semmering sta tradicionalni avstrijski prizorišči zadnjih tekem alpskih smučark v koledarskem letu. V slednjem tekmujejo dekleta prav v tem tednu, v metropoli Vzhodne Tirolske pa sta bila zanimiva zaporedna slaloma pred 25 leti, v katerih so bile uspešne »vražje Slovenke«..Koliko uvrstitev med petnajsterico so skupno zbrale v dveh dneh?

A) tri

B) šest

C) devet

3. Pred vrati je začetek novoletne turneje v smučarskem teku. Prvič so jo izvedli leta 2006, že leto pozneje, torej pred 15 leti, pa je pritegnila precej zanimanja tudi na štartu. Naša udarna tekmovalka je bila Petra Majdič, kje pa je bila takrat uvodna postaja turneje?

A) v Oberhofu

B) v Dobbiacu

C) v Novem Mestu na Moravskem