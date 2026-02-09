Kombinacija z le devetimi državami s švicarsko nadvlado

Švicarja Franjo Von Allmen in Tanguy Nef sta postala prva olimpijska prvaka v kombinaciji dvojic v alpskem smučanju. Drugo mesto sta si razdelila še dva Švicarja Marco Odermatt in Loic Miellard ter Avstrijca Vincent Kriechmayer in Manuel Feller. Slovencev ni bilo na startu.

Von Allmen in Nef sta drugouvrščena premagala za 99 stotink. Von Allmen je bil sicer po smuku četrti, a je Nef z izjemno slalomsko predstavo Švici priboril novo zlato. Za Von Allmena je to že druga zlata medalja na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, potem ko je v soboto slavil na smuku, Odermatt pa medtem ostaja brez zlata. Imel bo še dve priložnosti, superveleslalom in veleslalom.

Po smukaškem delu sta bila v najboljšem položaju Italijana Giovanni Franzoni in Alex Vinatzer, a slednji v slalomu ni zdržal pritiska in je na koncu zasedel sedmo mesto. Na četrtem mestu sta končala Avstrijca Raphael Haaser in Michael Matt, peta pa sta bila Italijana Dominik Paris in Tomaso Sala. Slovencev ni bilo na startu, saj na teh olimpijskih igrah nimajo predstavnika v slalomu.

Ekipna kombinacija je sicer nadomestila posamično alpsko kombinacijo, kjer je bilo na štartu več tekmovalcev in predvsem držav, a očitno so na Mednarodni smučarski zvezi imeli drugačne želje.