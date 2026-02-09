  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Kombinacija z le devetimi državami s švicarsko nadvlado

V Bormiu je za nami olimpijska tekma v kombinaciji, na kateri se zlata veselita Franjo Von Allmen in Tanguy Nef. Na štartu le devet držav, tudi brez Slovencev.
Franjo Von Allmen se je v cilju lahko le klanjal Tanguyju Nefu. Osvojil je že drugo zlato medaljo na igrah. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP
Franjo Von Allmen se je v cilju lahko le klanjal Tanguyju Nefu. Osvojil je že drugo zlato medaljo na igrah. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP
M. Ru., STA
9. 2. 2026 | 15:36
1:55
Švicarja Franjo Von Allmen in Tanguy Nef sta postala prva olimpijska prvaka v kombinaciji dvojic v alpskem smučanju. Drugo mesto sta si razdelila še dva Švicarja Marco Odermatt in Loic Miellard ter Avstrijca Vincent Kriechmayer in Manuel Feller. Slovencev ni bilo na startu.

Kranjski blisk: Smukači ohranjamo posebno prijateljstvo

Von Allmen in Nef sta drugouvrščena premagala za 99 stotink. Von Allmen je bil sicer po smuku četrti, a je Nef z izjemno slalomsko predstavo Švici priboril novo zlato. Za Von Allmena je to že druga zlata medalja na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, potem ko je v soboto slavil na smuku, Odermatt pa medtem ostaja brez zlata. Imel bo še dve priložnosti, superveleslalom in veleslalom.

Po smukaškem delu sta bila v najboljšem položaju Italijana Giovanni Franzoni in Alex Vinatzer, a slednji v slalomu ni zdržal pritiska in je na koncu zasedel sedmo mesto. Na četrtem mestu sta končala Avstrijca Raphael Haaser in Michael Matt, peta pa sta bila Italijana Dominik Paris in Tomaso Sala. Slovencev ni bilo na startu, saj na teh olimpijskih igrah nimajo predstavnika v slalomu.

Ekipna kombinacija je sicer nadomestila posamično alpsko kombinacijo, kjer je bilo na štartu več tekmovalcev in predvsem držav, a očitno so na Mednarodni smučarski zvezi imeli drugačne želje.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška šampionka je prestala operacijo za stabilizacijo zloma noge in verjetno bo potrebovala še eno operacijo, preden zapusti bolnišnico v Trevisu.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Negotova prihodnost

Navijači na nogah, so spremljali zadnjo olimpijsko tekmo?

Mednarodni olimpijski komite bo usodi discipline odločil najpozneje junija. Zeleno luč za biatlon, bob, curling, hokej, sankanje, drsanje in smučanje.
9. 2. 2026 | 10:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri bodo odločale malenkosti. Med favoriti tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek.
Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

olimpijske igreMilano CortinaMilano Cortina 2026alpska kombinacijaFranjo von AllmenTanguy Nef

Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez ostala tudi prvakinja v smuku

Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
9. 2. 2026 | 16:14
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Poslovni rezultati

UniCredit začrtal strmo rast dobička do konca desetletja

Dobiček italijanske banke v Sloveniji lani močno zdrsnil zaradi slabitev.
Karel Lipnik 9. 2. 2026 | 16:10
Preberite več
Kultura  |  Film & TV
Festival gorniškega filma

Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
9. 2. 2026 | 16:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Kosovo

Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

Na 45 let so obtoženi še trije bivši vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova.
9. 2. 2026 | 16:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Številni brez ogrevanja na obeh straneh

V odziv na ruske napade Kijev okrepil obstreljevanje energetskih tarč.
Boris Čibej 9. 2. 2026 | 15:47
Preberite več
