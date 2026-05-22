Končno za rise večerja ob spodobni uri

Za risi je prva polovica lova na plen v Švici. Doslej so ujeli tri točke – dve proti Čehom in eno proti slovaškim hokejistom –, kar je za našo reprezentanco več kot kadarkoli doslej v uvodnem »polčasu« skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v hokeju. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/brez-preplaha-v-cetrtek-bo-cas-za-pocitek Mirnega spanca pa še ni. Pred hokejisti selektorja Eda Terglava je še zahtevna pot do uresničitve cilja – drugega zaporednega obstanka med najboljšimi na svetu –, po včerajšnjem prostem dnevu je danes (16.20) pred njimi tekma z najbolj cenjeno reprezentanco v svetu hokeja – Kanado.

Štiri dosedanje tekme so v Fribourgu botrovale izčrpanosti, zato je v sredinem poznem večeru – risi so tu vedno doslej igrali ob 20.20, kar je pomenilo, da iz dvorane proti hotelu niso šli pred 23.30 –, omenjeni selektor igralcem »zaukazal« povsem prost četrtek, torej brez odhoda na led ali v telovadnico ter z mislimi daleč od ledenih ploskev. »Moramo se zavedati, da je tekmovanje dolgo, da so le redki naši reprezentanti med sezono redno igrali tekme na tako zahtevni ravni in zato je zdaj treba razporediti moči,« je obrazložil strateg, pod čigar vodstvom so se risi pred dvema letoma vrnili v elitni razred 16 reprezentanc, lani v njem obstali, in če bodo ta podvig ponovili še letos, se bo Terglav zapisal v zgodovino našega hokeja kot prvi selektor, ki se je z igralci veselil dveh zaporednih obstankov med najboljšimi na svetu.