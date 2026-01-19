Končuje študij in se na skakalnicah počasi približuje najboljšim

V udarnem slovenskem moštvu v smučarskih skokih v tej sezoni nase opozarja tudi Rok Oblak, ki si je že sedemkrat priskakal točke za svetovni pokal. Potem ko se je trikrat uvrstil na 21. mesto (v Innsbrucku in dvakrat v Falunu), se je minulo soboto v Saporu prvič prebil med najboljšo dvajseterico (19.).

V skupni razvrstitvi tačas zaseda 37. mesto, nedavno novoletno turnejo pa je ob svojem ognjenem krstu končal na 24. mestu. »Turneja je bila pestra. Časa za počitek med njo ni bilo veliko, tekme od Oberstdorfa do Bischofshofna pa sem doživljal drugače od preostalih preizkušenj že zaradi številnih gledalcev, ki so dodobra napolnili vse arene,« se je Oblak ozrl na znamenito tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, ki ga je v šampionskem slogu osvojil Domen Prevc.

»Biti skupaj v ekipi z Domnom je super ...