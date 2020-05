Konec ere: slovo Anne Veith

Avstrijske alpske smučarke se počasi pripravljajo na vrnitev za sneg, saj bodo začele vaditi na ledeniku Kaunertaler, toda med njimi ne bo Anne Veith. Olimpijska prvakinja v superveleslalomu leta 2014, svetovna prvakinja v veleslalomu, superveleslalomu (2015) in kombinaciji (2011) ter skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezonah 2014 in 2015 se je po poročanju avstrijskih medijev odločila za konec kariere mesec dni pred svojim 31. rojstnim dnevom.



Svojo odločitev naj bi Veithova, ki se je uveljavila z dekliškim priimkom Fenninger, uradno potrdila do konca maja. K odločitvi naj bi jo spodbudil predvsem niz hudih poškodb, med drugim je morala v letih 2015 in 2019 na operacijo križnih vezi obeh kolen. Obakrat se je poskusila vrniti na nekdanjo raven, a ne brez težav.



Smučarka iz Halleina pri Salzburgu naj bi imela tudi zasebne razloge za upokojitev. Odkar se je aprila 2016 poročila z nekdanjim deskarjem Manuelom Veithom, sta se najprej posvetila vodenju hotela v Rohrmoosu na Štajerskem, zdaj pa načrtujeta povečanje družine.