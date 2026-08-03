Konec neke ere: slovenski skakalci ostali brez dolgoletnega zaščitnega znaka

Z dvodnevno prireditvijo za veliko nagrado se je minuli konec tedna v Visli začela nova tekmovalna sezona v smučarskih skokih na najvišji ravni pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Medtem ko so slovenske skakalke tudi brez Nike Prevc zablestele v vsem sijaju in z lepim številom točk izpolnile prvi cilj glavnega trenerja Jurija Tepeša, je iz naše okrnjene moške ekipe, ki je na Poljsko odpotovala brez Anžeta Laniška, Domna Prevca in Timija Zajca, stik z vrhom držal zgolj Rok Oblak ...