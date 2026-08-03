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Konec neke ere: slovenski skakalci ostali brez dolgoletnega zaščitnega znaka

Uspešen štart Eme Klinec, Nike Vodan in Roka Oblaka v veliko nagrado FIS zasenčila sprememba, ki so jo opazili celo poljski ljubitelji smučarskih skokov.
Ema Klinec in drugi slovenski skakalci po novem letijo brez znamenitega napisa na čeladah. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
Galerija
Ema Klinec in drugi slovenski skakalci po novem letijo brez znamenitega napisa na čeladah. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
Miha Šimnovec
3. 8. 2026 | 17:22
3:56
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Z dvodnevno prireditvijo za veliko nagrado se je minuli konec tedna v Visli začela nova tekmovalna sezona v smučarskih skokih na najvišji ravni pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Medtem ko so slovenske skakalke tudi brez Nike Prevc zablestele v vsem sijaju in z lepim številom točk izpolnile prvi cilj glavnega trenerja Jurija Tepeša, je iz naše okrnjene moške ekipe, ki je na Poljsko odpotovala brez Anžeta Laniška, Domna Prevca in Timija Zajca, stik z vrhom držal zgolj Rok Oblak ...

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smučarski skokiEma KlinecDomen PrevcNika Vodanvelika nagradaFISVisla

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