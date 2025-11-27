Konec olimpijske sezone za Laro Gut-Behrami

Za olimpijsko prvakinjo v superveleslalomu Laro Gut-Behrami je letošnje sezone konec zaradi potrjene hude poškodbe levega kolena, je danes sporočila švicarska smučarska zveza. Švicarka se je poškodovala po padcu na treningu v Koloradu prejšnji teden.

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark v sezoni 2023/24 se je po padcu vrnila v domovino na dodatne zdravniške preglede, ti pa so danes razkrili uresničitev najslabšega scenarija. Švicarska smučarka bo morala zaradi strganih križnih vezi v kolenu in poškodbe meniskusa predčasno končati sezono, v kateri si je za glavni cilj postavila nastop na olimpijskih igrah naslednje leto v Italiji. Zaradi hude poškodbe pa so vse glasnejša tudi ugibanja o koncu kariere, čeprav smučarka sama v tem trenutku o tem ne razmišlja.

Poškodba kolena ni tragedija

Po prvotnih načrtih naj bi bila ta sezona namreč njena zadnja v svetovnem pokalu. A 34-letna tekmovalka je po poškodbi odločena, da se bo vrnila: »Moj cilj je polna vrnitev po tej poškodbi. Rada bi spet dosegla svojo popolno tekmovalno raven, šele potem bom videla, kaj mi bo prinesla prihodnost.« Obenem pa je prepričana, da tudi tako huda poškodba še ne pomeni velike tragedije. »V zadnjem času smo videli zelo hude dogodke v našem športu, tudi smrtne nesreče mladih tekmovalcev. Zato menim, da poškodba kolena, pa naj je še tako huda, ne more pomeniti tragedije,« je dejala ena najboljših smučark v svetovnem pokalu.

Švicarka je v svoji bogati karieri med drugim osvojila olimpijsko zlato, dve zlati medalji na svetovnih prvenstvih in dva naslova skupne zmagovalke svetovnega pokala. V svetovnem pokalu je zbrala 101 uvrstitev na oder za zmagovalke. Ima 48 zmag, 24 v superveleslalomu, kar je največ med Švicarji, 13 na tekmah v smuku in 10 v veleslalomu. Od Švicarjev je več zmag zbrala le slovita Vreni Scheider, in sicer 55.