Konec skakanja, Ema Klinec gre novim izzivom naproti

Ema Klinec je presenetila z napovedjo konca kariere. Kot je povedala, je odločitev zorela približno dve leti, dokončno pa je dozorela letos poleti, čeprav se je še pripravljala, kot da jo čakajo prve tekme. Ob slovesu je izpostavila dosežke, na katere je najbolj ponosna: naslov svetovne prvakinje v Oberstdorfu ter polete prek 200 metrov. Prav nastop v Oberstdorfu ji ostaja posebej v spominu, ker sta bila tam po njenih besedah verjetno njena edina popolna skoka na tekmi. Pred kratkim je osvojila tudi veliko nagrado, ki jo je opisala kot nekaj zelo lepega po obdobju konstantnih nastopov. O prihodnosti načrte že ima, a jih za zdaj še ne razkriva javnosti: »Začutila sem, da je to pravi ...