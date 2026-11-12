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Zimski športi

Konec skakanja, Ema Klinec gre novim izzivom naproti

Po dveh letih premisleka je odločitev dozorela, nekdanja svetovna prvakinja pa pravi: »Začutila sem, da je to pravi trenutek.«
Ema Klinec je presenetila z napovedjo konca kariere. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Ema Klinec je presenetila z napovedjo konca kariere. FOTO: Leon Vidic
Miha Šimnovec
12. 11. 2026 | 10:15
1:14
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Ema Klinec je presenetila z napovedjo konca kariere. Kot je povedala, je odločitev zorela približno dve leti, dokončno pa je dozorela letos poleti, čeprav se je še pripravljala, kot da jo čakajo prve tekme. Ob slovesu je izpostavila dosežke, na katere je najbolj ponosna: naslov svetovne prvakinje v Oberstdorfu ter polete prek 200 metrov. Prav nastop v Oberstdorfu ji ostaja posebej v spominu, ker sta bila tam po njenih besedah verjetno njena edina popolna skoka na tekmi. Pred kratkim je osvojila tudi veliko nagrado, ki jo je opisala kot nekaj zelo lepega po obdobju konstantnih nastopov. O prihodnosti načrte že ima, a jih za zdaj še ne razkriva javnosti: »Začutila sem, da je to pravi ...

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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