  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Konec skupne poti, Andrea Massi se je umaknil

Za spletno stran Sportkluba je Andrea Massi, nekdanji režiser imenitne smučarske zgodbe s Tino Maze, potrdil konec sodelovanja z Andrejo Slokar.
Andreja Slokar bi se rada vrnila med svetovno smučarsko elito. FOTOGRAFIJI: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Andreja Slokar bi se rada vrnila med svetovno smučarsko elito. FOTOGRAFIJI: Voranc Vogel/Delo
S. U.
1. 10. 2026 | 21:33
2:06
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Konec je sodelovanja med našo odlično smučarko Andrejo Slokar in trenerjem za kondicijsko pripravo Andreo Massijem, nekoč režiserjem projekta s Tino Maze, eno najboljših slovenskih športnic doslej.

Massi je je odločitev o umiku iz Andrejine ekipe potrdil za spletno stran Sportkluba, odločitev pa nikakor ne preseneča, saj je Ajdovka po drugi poškodbi križnih vezi večino zadnjih mesecev namenila rehabilitaciji in tako namesto običajnih priprav čas in energijo porabila predvsem za zdravljenje kolena.

Andrea Massi in Andreja Slokar sta se pred dobrim letom veselila sodelovanja, nato je kmalu lepo zgodbo ustavila smučarkina poškodba kolenskih vezi.
Andrea Massi in Andreja Slokar sta se pred dobrim letom veselila sodelovanja, nato je kmalu lepo zgodbo ustavila smučarkina poškodba kolenskih vezi.

»Moj koncept delovanja je drugačen. Andreja bi potrebovala bolj jasno linijo oziroma usmeritev. Že vse od začetka se nisem strinjal z določenimi potezami, med drugim tudi z operacijo v tujini, kjer kirurg ne prevzame odgovornosti za vsaj prvi del rehabilitacije. V prvi vrsti pa menim, da je bilo v zgodbo vpletenih preveč ljudi. Ko je tako, nihče nima prave odgovornosti,« je za sportklub.si poudaril Massi, zaželel smučarki veliko sreče, obenem pa tudi dodal, da zaradi svojih zdravstvenih težav letos ni imel veliko stika z ekipo, pri kateri so mu ponudili mesto vodje ekipe, a zaradi skrhanega zdravja tega ni mogel sprejeti. 

Andreja Slokar je v zadnjih mesecih predvsem sodelovala s Tadejem Paščinskim, strokovnjakom za področje okrevanja športnikov po poškodbah. V njeni ekipi tako ni več niti fizioterapevta Timoteja Kostrevca, sicer pa bo več tako o poškodbi kot načrtih ter vrnitvi na sneg – v teh dneh je 28-letnica na pripravah na Val Senalesu v Italiji – povedala prihodnji teden na tradicionalni predstavitvi za novo sezono vseh ekip, ki delujejo pod streho Smučarske zveze Sloveniji.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Andreja Slokar: Spet na začetku, daleč od belih strmin

Okrevanje naše sedanje vodilne smučarske reprezentantke po drugi poškodbi kolenskih vezi je posebno in še ne napoveduje hitre vrnitve h tekmovalni karavani.
Siniša Uroševič 28. 8. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
RECEPT

To storite s svežimi jabolki: sočno pecivo, ki je nared v nekaj minutah

Jabolka, ovseni kosmiči in cimet so vse, kar potrebujemo za preprosto, dišeče pecivo, ki ostane prijetno sočno.
Midva Kuhava 1. 10. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Janez Janša z dobrimi novicami

»Mislim, da smo na točki, kjer se ne pogovarjamo, katera rešitev je boljša, ampak, ali je podnevi svetlo in ponoči temno,« je dejal predsednik vlade.
Pija Kapitanovič 1. 10. 2026 | 16:18
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Nepremičnine

»Slovenci hočemo povsod vse zastonj«

Po izbrisu zgornje meje provizij posredniki poskušajo z višjimi. Previsoka oglaševana cena ima obraten učinek: moč daje kupcu.
Aleksandar Lukić 1. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Visoka cena severnokorejskih vojakov v Rusiji

Moskva med napadi na Ukrajino uporablja vojake iz 47 držav, med njimi so tudi Severni Korejci.
Zorana Baković 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
E-poslovanje

Milijonski prihranki z e-poslovanjem

Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Financiranje podjetij

Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeAndreja SlokarAndrea Massi

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Konec skupne poti, Andrea Massi se je umaknil

Za spletno stran Sportkluba je Andrea Massi, nekdanji režiser imenitne smučarske zgodbe s Tino Maze, potrdil konec sodelovanja z Andrejo Slokar.
1. 10. 2026 | 21:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Erik Janža: Vemo, kaj moramo popraviti

Slovenska nogometna reprezentanca odhaja v Švico ter na Škotsko s štirimi točkami in brez prejetega gola na dveh domačih tekmah.
1. 10. 2026 | 20:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Policijski sindikat o incidentu v Škofji Loki: En posnetek je premalo, da se sprejme sodba

V sindikatu opozarjajo, da so policisti strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih.
1. 10. 2026 | 20:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Svet šempetrske bolnišnice za direktorico izbral Ingrid Kuk Kikl

Ingrid Kuk Kikl od letošnjega 1. maja opravlja funkcijo vršilke dolžnosti direktorice šempetrske bolnišnice. Mandat mora potrdili vlada.
1. 10. 2026 | 19:47
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Matjaž Rakovec se je odločil glede kandidature

Na Tenerifih volilni kongres Mednarodne hokejske zveze, v petek odločitev o novem predsedniku in članih sveta IIHF.
1. 10. 2026 | 19:34
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Policijski sindikat o incidentu v Škofji Loki: En posnetek je premalo, da se sprejme sodba

V sindikatu opozarjajo, da so policisti strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih.
1. 10. 2026 | 20:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Svet šempetrske bolnišnice za direktorico izbral Ingrid Kuk Kikl

Ingrid Kuk Kikl od letošnjega 1. maja opravlja funkcijo vršilke dolžnosti direktorice šempetrske bolnišnice. Mandat mora potrdili vlada.
1. 10. 2026 | 19:47
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Matjaž Rakovec se je odločil glede kandidature

Na Tenerifih volilni kongres Mednarodne hokejske zveze, v petek odločitev o novem predsedniku in članih sveta IIHF.
1. 10. 2026 | 19:34
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NAGRADA

Slovenske železnice pometle s konkurenco

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Stanovanje je šele začetek. Kaj sledi?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ali tudi vaše podjetje pri elektriki dela to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
24. 9. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pet stopenj digitalne suverenosti: koliko nadzora imate v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 12:48
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska študija pokazala presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
28. 9. 2026 | 10:27
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo