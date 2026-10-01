Konec skupne poti, Andrea Massi se je umaknil

Konec je sodelovanja med našo odlično smučarko Andrejo Slokar in trenerjem za kondicijsko pripravo Andreo Massijem, nekoč režiserjem projekta s Tino Maze, eno najboljših slovenskih športnic doslej.

Massi je je odločitev o umiku iz Andrejine ekipe potrdil za spletno stran Sportkluba, odločitev pa nikakor ne preseneča, saj je Ajdovka po drugi poškodbi križnih vezi večino zadnjih mesecev namenila rehabilitaciji in tako namesto običajnih priprav čas in energijo porabila predvsem za zdravljenje kolena.

Andrea Massi in Andreja Slokar sta se pred dobrim letom veselila sodelovanja, nato je kmalu lepo zgodbo ustavila smučarkina poškodba kolenskih vezi.

»Moj koncept delovanja je drugačen. Andreja bi potrebovala bolj jasno linijo oziroma usmeritev. Že vse od začetka se nisem strinjal z določenimi potezami, med drugim tudi z operacijo v tujini, kjer kirurg ne prevzame odgovornosti za vsaj prvi del rehabilitacije. V prvi vrsti pa menim, da je bilo v zgodbo vpletenih preveč ljudi. Ko je tako, nihče nima prave odgovornosti,« je za sportklub.si poudaril Massi, zaželel smučarki veliko sreče, obenem pa tudi dodal, da zaradi svojih zdravstvenih težav letos ni imel veliko stika z ekipo, pri kateri so mu ponudili mesto vodje ekipe, a zaradi skrhanega zdravja tega ni mogel sprejeti.

Andreja Slokar je v zadnjih mesecih predvsem sodelovala s Tadejem Paščinskim, strokovnjakom za področje okrevanja športnikov po poškodbah. V njeni ekipi tako ni več niti fizioterapevta Timoteja Kostrevca, sicer pa bo več tako o poškodbi kot načrtih ter vrnitvi na sneg – v teh dneh je 28-letnica na pripravah na Val Senalesu v Italiji – povedala prihodnji teden na tradicionalni predstavitvi za novo sezono vseh ekip, ki delujejo pod streho Smučarske zveze Sloveniji.