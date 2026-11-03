Kontrec jasen glede gostovanja Kanade pri nas

Prvič po maju in takrat s 6 točkami odmevnem dosežku na svetovnem prvenstvu v Švici se je zbrala slovenska hokejska reprezentanca. Z Brnika bo danes odletela v Pariz, od tod pa z avtobusom v Amiens, kjer bo uvodni turnir reprezentančne sezone. Pred risi so trije testi s kakovostno primerljivimi tekmeci: jutri (16.00) z Madžari, v petek (20.00) s Francozi ter v soboto (15.00) z reprezentanco Norveške.

»Ta novembrski termin vedno znova ponuja priložnost za uveljavitev mladih igralcev. In tako je bilo že v preteklosti, ko so nekateri hokejisti, ki pred tem niso bili prav uveljavljeni, močno opozorili nase in si zasluženo priborili našo pozornost,« je na novinarski konferenci pred odhodom v Francijo trener Andrej Tavželj.

Seznam risov za turnir v Franciji Vratarja: Dukarič (Jesenice), Us (Olimpija); branilci: Bohinc, Crnović, Ćosić (vsi Ol), Oblak, Šlibar, Zupančič (vsi Jes), Smolnikar (KAC II, Avs); napadalci: Baloh, Burgar, Špari Leben (vsi Jes), Bukovec, Gomboc, Mehle (vsi Ol), Crnkić (Bietigheim, Nem), Jezovšek (Zell am See, Avs), Kopač (AIK, Šve), Macuh (Olomouc, Češ), Petrovič (Zug, Švi), Török (Ilves, Fin), Žeželj (SaiPa, Fin).

Naslednji reprezentančni turnir bo februarja prihodnje leto na Bledu, pred majskim svetovnim prvenstvom pa bodo risi igrali pripravljalne tekme z Italijo, saj se bodo tam en teden pripravljali, takrat se bodo pomerili tudi s Francijo. Pripravljalni tekmi s Kazahstanom bosta v Bratislavi, za konec priprav pa najprej tekma doma z Madžarsko in nato revanša v Szekesfehervarju. »Želeli smo si igrati tudi s Slovaško, a tudi naš tekmec razmišlja o preizkušnjah z močnejšimi. In tako se bo takrat pomeril s Kanado. Slednja bo gostovala tudi v Budimpešti. Obe dvorani bosta razprodani, prva z 10.000 sedeži, v madžarski metropoli za kar 19.000 gledalcev. Pri nas žal ni možnosti, da bi podobno veliko areno pripravili za eno hokejsko tekmo in jo napolnili do vrha. Zahteve teh največjih selekcij pa so danes drugačne od tistih pred 20 leti, ko je denimo pri nas gostovala Rusija. Nesmiselno pa bi bilo ustvariti velike stroške,« razmišlja reprezentančni direktor Dejan Kontrec.