Kontrolor opreme Sepp Gratzer: Včasih skakalci celo sami zatožijo drug drugega (VIDEO)

Čedalje več jih ima težave pri pristanku

Letenje na smučeh je postalo varnejše, toda zdaj imajo tekmovalci čedalje več težav pri doskoku, opozarja direktor tekmovanj za svetovni pokal v smučarskih skokih Walter Hofer. FOTO: Uroš Hočevar

Rekorder skakalnice Hochfirst je s 148 metri Domen Prevc.

Slovenski skakalci v Titisee-Neustadtu še niso okusili slasti zmage.

Najboljši v seštevku kvalifikacij in obeh tekem bo prejel 25.000 evrov.

Peter Prevc diha za ovratnik vodilni trojici

Potem ko je bil Japonec Rjoju Kobajaši najboljši v obeh serijah za trening, je s skokom, dolgim 137,5 m, prepričljivo dobil tudi kvalifikacije v Titisee-Neustadtu. Zelo dobro se je s 4. mestom odrezal Peter Prevc (135,5 m), med vsega 51 skakalci iz 15 držav pa so kvalifikacijsko letvico zanesljivo preskočili tudi preostali Slovenci: 13. Domen Prevc (132,5 m), 15. Anže Lanišek (132 m), 21. Cene Prevc (130 m), 34. Rok Justin (124,5 m) in 46. Timi Zajc (116,5 m).

Ljubljana – Ob odrivu in letalnih sposobnostih igra pri smučarskih skokih zelo pomembno vlogo tudi oprema. Zato ni čudno, da skakalci iščejo vse mogoče načine, da bi kakšen meter ali dva pridobili tudi z boljšim tekmovalnim dresom, skakalnimi čevlji, smučmi, celo čeladami in očali ...V zadnjem obdobju je v skakalnih krogih največ govora o zagozdah oziroma vložkih, ki si jih tekmovalci dajejo v čevlje. Kakor je pojasnil slovenski as, se z njimi stabilizira položaj v počepu, zaradi njih boljšo oporo čuti v zraku, zato pa ima tudi zavoljo njih določene težave pri pristanku. A preglavic ne povzročajo le njemu.Debelejše zagozde oziroma takšne, ki do gležnja oprimejo vso nogo v čevlju, so v svetovni pokal prinesli Japonci. »Najprej se je z njimi pred leti pojavil. Ker pa rezultatsko ni izstopal, sprva ni zbudil pretirane pozornosti. Šele ko je začel nato v prejšnji zimi kot po tekočem traku nizati zmage njegov rojak, smo se začeli tudi drugi ozirati za podobnimi rešitvami,« je pojasnil najstarejši od bratov Prevc, ki je kot deveti tačas v skupnem seštevku najvišje uvrščeni Slovenec.Na vrhu od prejšnjega konca tedna – mimogrede – kraljuje Nemec, ki bo poskušal vrhunsko formo danes in jutri kronati tudi pred svojimi navijači v Titisee-Neustadtu, kjer bodo ob Petru ter njegovih bratih(skupno 19.) in(34.) pod slovensko zastavo skakali še(11.),(24.) in(34.).Ker se je v zadnjem času povečalo število (kolenskih) poškodb – Nemceminter Norvežanomainsta se pred kratkim na »bolniški« pridružila še naša reprezentantain–, se posamezni trenerji zavzemajo za spremembo pravilnika, k čemur se nagiba tudi poslavljajoči se direktor tekmovanj. »Resda je letenje na smučeh postalo varnejše, toda zdaj imajo tekmovalci čedalje več težav pri doskoku (v telemark). To je dejstvo,« je med nedavno 68. novoletno turnejo opozoril 64-letni Avstrijec.Zanimivo, da gredo njegovemu rojaku, glavnemu kontrolorju opreme v skokih, sleherne pobude za spremembo pravil strašno na živce. »Letalni sistem je zaradi zagozd veliko bolj zanesljiv. Padcev, kakršnega je, denimo, pred šestimi leti na Kulmu doživel Thomas Morgenstern, zdaj sploh ne vidimo več!« je poudaril »nadzornik« iz Bistrice v Rožu in pribil, da vsi padci ali težave ob pristanku niso avtomatično posledica opreme.Ob tem je namignil na zanimive in razburljive preizkušnje, ki se vrstijo iz vikenda v vikend. »Ne predstavljam si, da gledalci med spremljanjem tekem kričijo pred televizijskimi zasloni, češ da je treba spremeniti pravila. Za kaj takšnega ne vidim prav nobenega razloga. In zaradi tega me zahteve po spremembah tudi tako zelo živcirajo,« je zmajeval z glavo Sepp in glede svojega dela pripomnil, da ne hodi naokoli z drobnogledom in z željo, da mora nujno nekoga diskvalificirati.»Seveda pravila in nadzor morata biti. Če jih ne bi bilo, bi vsak počel, kar bi hotel. A moram reči, da si skakalci tudi sami želijo, da se jih dobro pregleduje. Včasih celo zatožijo drug drugega, ko mi namignejo, na kaj naj bom pri nekom posebej pozoren,« je še zaupal Gratzer.