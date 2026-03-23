Zimski športi

Kopitar in druščina po tretjem zaporednem porazu v srditi boj za končnico

Trenutno so kralji na devetem mestu v zahodni konferenci, sedmouvrščeni Edmonton ima štiri točke prednosti, osmouvrščeni Nashville pa dve.
L. Š.
23. 3. 2026 | 10:13
Hokejisti Los Angeles Kings so severnoameriški ligi NHL po podaljšku klonili v Salt Lake Cityju. Za zasedbo iz Utaha je zmagoviti gol za končnih 4:3 v drugi minuti podaljška dosegel Nick Schmaltz. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar se v 20:10 minute ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so doživeli tretji poraz v nizu, po Philadelphii in Buffalu so bili od njih boljši še tekmeci iz Utaha.

Trenutno so na devetem mestu v zahodni konferenci in se krčevito borijo za vstop v končnico. Sedmouvrščeni Edmonton ima štiri točke pred njimi, osmouvrščeni Nashville pa dve.

S ponosom se bo ozrl na izjemnih dvajset let

Domači vratar Karel Vejmelka je zbral 33, gostujoči Darcy Kuemper pa 30 obramb.

Kralje naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo gostovali v Calgaryju. V zahodni konferenci so na vrhu Colorado Avalanche (102 točk), Dallas Stars (97) in Minnesota Wild (92), v vzhodni pa Carolina Hurricanes (96), Buffalo Sabres (95) in Tampa Bay Lightning (91).

Ovečkin do novega mejnika

Ruski hokejski zvezdnik zasedbe iz Washingtona Aleks Ovečkin se je v zgodovino NHL zapisal kot drugi igralec, ki je dosegel tisoč golov v rednem delu in končnici. Štiridesetletni Rus je nov mejnik v svoji bogati karieri dosegel na nedeljskem večernem dvoboju v Capital One Areni proti Coloradu, na katerem so gostitelji po podaljšku izgubili z 2:3.

Ovečkin je doslej v rednem delu dosegel 923 golov, v končnici pa še dodatnih 77. Pred njim je le legendarni Kanadčan Wayne Gretzky s 1016 goli, od tega jih je 894 dosegel v rednem delu in 122 v končnici.

»Vedno je lepo doseči nov mejnik in tudi tisoči gol je zelo pomemben,« je dejal Moskovčan, ki je v tej sezoni dosegel 26 golov in 27 podaj. Za Washington Capitals igra že od leta 2005, v sezoni 2017/18 pa je bil eden najbolj zaslužnih za doslej edini Stanleyjev pokal franšize iz ameriške prestolnice v ligi NHL.

Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

