Kopitar in druščina po tretjem zaporednem porazu v srditi boj za končnico

Hokejisti Los Angeles Kings so severnoameriški ligi NHL po podaljšku klonili v Salt Lake Cityju. Za zasedbo iz Utaha je zmagoviti gol za končnih 4:3 v drugi minuti podaljška dosegel Nick Schmaltz. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar se v 20:10 minute ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so doživeli tretji poraz v nizu, po Philadelphii in Buffalu so bili od njih boljši še tekmeci iz Utaha.

Trenutno so na devetem mestu v zahodni konferenci in se krčevito borijo za vstop v končnico. Sedmouvrščeni Edmonton ima štiri točke pred njimi, osmouvrščeni Nashville pa dve.

Domači vratar Karel Vejmelka je zbral 33, gostujoči Darcy Kuemper pa 30 obramb.

Kralje naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo gostovali v Calgaryju. V zahodni konferenci so na vrhu Colorado Avalanche (102 točk), Dallas Stars (97) in Minnesota Wild (92), v vzhodni pa Carolina Hurricanes (96), Buffalo Sabres (95) in Tampa Bay Lightning (91).

Ovečkin do novega mejnika

Ruski hokejski zvezdnik zasedbe iz Washingtona Aleks Ovečkin se je v zgodovino NHL zapisal kot drugi igralec, ki je dosegel tisoč golov v rednem delu in končnici. Štiridesetletni Rus je nov mejnik v svoji bogati karieri dosegel na nedeljskem večernem dvoboju v Capital One Areni proti Coloradu, na katerem so gostitelji po podaljšku izgubili z 2:3.

Ovečkin je doslej v rednem delu dosegel 923 golov, v končnici pa še dodatnih 77. Pred njim je le legendarni Kanadčan Wayne Gretzky s 1016 goli, od tega jih je 894 dosegel v rednem delu in 122 v končnici.

»Vedno je lepo doseči nov mejnik in tudi tisoči gol je zelo pomemben,« je dejal Moskovčan, ki je v tej sezoni dosegel 26 golov in 27 podaj. Za Washington Capitals igra že od leta 2005, v sezoni 2017/18 pa je bil eden najbolj zaslužnih za doslej edini Stanleyjev pokal franšize iz ameriške prestolnice v ligi NHL.