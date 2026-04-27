  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Kopitar pomahal v slovo, navijači vzklikali: Hvala, Kopi

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je pred polno domačo areno sklenil kariero. Ob stoječih ovacijah in glasnih vzklikih je zadnjič zapustil led.
Slovenski hokejist Anže Kopitar je končal kariero.
Galerija
T. E., STA
27. 4. 2026 | 07:25
4:42
A+A-

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je po porazu svojih Los Angeles Kings v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL proti Colorado Avalanche z 1:5 končal bogato športno pot. Serija se je končala s 4:0 v zmagah za favorizirano moštvo iz Denverja.

image_alt
Metla je ostala v omari, a to za Dončića ni slaba novica

Kopitar, dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala, je že pred sezono najavil upokojitev, ta pa je uradna postala po še četrtem porazu v nizu v seriji proti prvim favoritom za naslov prvaka v NHL. Slovenec je na zadnji tekmi, odigral jo je pred polnim domačim avditorijem v Crypto.com areni, igral 17:52 minute in v tem času v statistiko vpisal en strel na gol, en uspešen nalet ter 67 odstotkov dobljenih sodniških metov. V tej seriji se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Po koncu dvoboja so se gostujoči igralci po klasičnem stisku rok obeh ekip na sredini ledu še malce dlje pomudili pri 38-letnem Hrušičanu, ki je v NHL pustil izjemen pečat ter postal eden najboljših hokejistov kraljev v zgodovini, zagotovo pa ga v prihodnosti čaka tudi mesto v hramu slavnih.

Leta 2012 in 2014 je namreč z moštvom iz mesta angelov postal prvak lige NHL, v 20 sezon dolgi karieri pa se je podpisal še pod številne rekorde svoje franšize in nagrade v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Kopitar je bil leta 2005 na naboru izbran kot 11. po vrsti, pri Kraljih pa je preživel vso kariero.

Izkazal se je s profesionalnim odnosom in predanostjo hokeju, s čimer si je prislužil globoko spoštovanje vseh soigralcev, tekmecev in navijačev. Ti so v zadnjih minutah s stoječimi ovacijami pozdravili svojega junaka in glasno vzklikali njegovo ime: »Thank you, Kopi«.

Pred njim le Burns in Ovečkin

Kopitar je kot prvi Slovenec v NHL debitiral 6. oktobra 2006 in že na prvi tekmi navdušil z dvema goloma in potezami, ki pritičejo dolgoletnim veteranom. Tudi kasneje je veljal za enega najboljših vsestranskih centrov lige. V prvi sezoni je kot novinec dosegel 20 golov in 41 podaj, kariero pa je končal po 1521 tekmah v rednem delu ter s kar 452 zadetki in 864 podajami za skupno 1316 točk, kar je rekord med Kralji ter dovolj za 38. mesto na večni lestvici strelcev. To sezono je na 67 tekmah dosegel 12 golov in 26 podaj.

V končnicah, v katerih je nastopil v 11 sezonah, je dodal še 27 golov in 62 podaj na 107 tekmah. Najboljši po številu točk v dresu Kraljev je bil v kar 15 sezonah. Največ jih je dosegel v sezoni 2017/18 z 92. Dosegel je 79 zmagovitih golov in bil kapetan Kraljev kar deset sezon (od 2016/17).

Od aktivnih igralcev sta v kategoriji odigranih tekem pred Kopitarjem (1521) le Brent Burns (1579) in Aleksander Ovečkin (1573). Kopitar je skozi več kot 20-letno kariero v NHL prejel tudi številne posamične nagrade. Med drugim je bil petkrat udeleženec tekem All-Star, dvakrat je prejel nagrado Selke, trikrat pa spominsko trofejo Lady Byng.

Kopitar se je po začetku kariere pri Jesenicah in igranju za Kranjsko Goro pred prihodom v NHL kalil v švedskem klubu Södertälje, kjer je preživel še eno sezono po naboru. Velik pečat je pustil tudi v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2014 v Sočiju nastopil na sploh prvih olimpijskih igrah in ji pomagal do prve zmage proti Slovaški, slavju proti Avstriji v kvalifikacijah za četrtfinale, nato pa se je slovenska pot končala med osmimi najboljšimi proti Švedski.

Skupaj je Kopitar za Slovenijo nastopil na štirih svetovnih prvenstvih. V dresu z državnim grbom je odigral 51 tekem v članski konkurenci ter dosegel 15 golov in 40 podaj. Nazadnje je slovenski dres oblekel v kvalifikacijah za zimske olimpijske igre v Pekingu pred slabimi petimi leti.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Tretji poraz

Le še ena zmaga in Anže Kopitar bo postavil piko na i

Hokejisti Los Angeles Kings so v tretji tekmi 1. kola končnice NHL izgubili domačo tekmo proti Coloradu Avalanche z 2:4 in v zmagah zaostajajo z 0:3
24. 4. 2026 | 07:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Brez sreče

V Denverju znova tesno in napeto, toda kralji zaostajajo z 0:2

Hokejisti Los Angeles Kings so po podaljšku z 1:2 izgubili drugo tekmo končnice proti Coloradu. Tretja tekma bo v petek zjutraj v Los Angelesu.
22. 4. 2026 | 08:52
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitarjevi Kralji končnico začeli s porazom

Los Angeles Kings, za katere igra slovenski hokejist Anže Kopitar, so izgubili prvo tekmo končnice proti Colorado Avalanche.
20. 4. 2026 | 07:42
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Metla je ostala v omari, a to za Dončića ni slaba novica

Košarkarji Los Angeles Lakers niso bili kos obupanemu Houstonu, ki je tudi brez Kevina Duranta prišel do prve zmage v seriji in znižal na 1:3.
Nejc Grilc 27. 4. 2026 | 06:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Slab teden za italijanski nogomet se je končal katastrofalno

Potem ko so nogometne vode na Apeninskem polotoku razburkale obtožbe o prostituciji, so se pod plazom očitkov znova znašli tudi nogometni sodniki.
26. 4. 2026 | 20:20
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
Preberite več
Premium
Nedelo
Peter, Petra, Rok in Aleksander Čeferin

Družina Čeferin: V očetu smo vedno imeli zaveznika

Dr. Peter Čeferin odkrito priznava, da je bil v mladosti lump, in kot pravijo njegovi trije otroci, je tudi njim odpustil marsikateri prestopek.
Agata Rakovec Kurent 26. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljali smo v živo

Pogačar v svojem slogu do četrte zmage na Liege-Bastogne-Liege

Tadeju Pogačarju ne more nihče do živega. Paul Seixas je bil zadnji, ki je videl Pogijev hrbet.
Miroslav Cvjetičanin 26. 4. 2026 | 08:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Več iz teme

Anže KopitarLos Angeles KingsNHLhokejupokojitevColorado Avalanchenaši na tujem

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Španija

Vratar povsem ponorel in nokavtiral nasprotnika

Vratar Zaragoze je po izključitvi napadel nasprotnika in ga udaril v glavo. Napad obžaluje in bo sprejel kazen. Klub bo sprejel disciplinske ukrepe.
27. 4. 2026 | 08:21
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Profil

Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vikend

Sarah Brightman: Namesto poleta v vesolje raje v Ljubljano

Angleška sopranistka Sarah Brightman se po devetih letih vrača v ljubljanske Stožice, ki si jih je letos izbrala za uvodni koncert evropske turneje.
27. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitar pomahal v slovo, navijači vzklikali: Hvala, Kopi

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je pred polno domačo areno sklenil kariero. Ob stoječih ovacijah in glasnih vzklikih je zadnjič zapustil led.
27. 4. 2026 | 07:25
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Liege - Bastogne - Liege

Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Francoski supertalent Paul Seixas ni uspel premagati Tadeja Pogačarja, a je za svojo predstavo požel ogromno pohval. Svetovni prvak že gleda v prihodnost.
Nejc Grilc 27. 4. 2026 | 07:20
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vikend

Sarah Brightman: Namesto poleta v vesolje raje v Ljubljano

Angleška sopranistka Sarah Brightman se po devetih letih vrača v ljubljanske Stožice, ki si jih je letos izbrala za uvodni koncert evropske turneje.
27. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitar pomahal v slovo, navijači vzklikali: Hvala, Kopi

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je pred polno domačo areno sklenil kariero. Ob stoječih ovacijah in glasnih vzklikih je zadnjič zapustil led.
27. 4. 2026 | 07:25
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Liege - Bastogne - Liege

Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Francoski supertalent Paul Seixas ni uspel premagati Tadeja Pogačarja, a je za svojo predstavo požel ogromno pohval. Svetovni prvak že gleda v prihodnost.
Nejc Grilc 27. 4. 2026 | 07:20
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo