Kopitar se ni dolgo veselil svojega zadetka

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v NHL pred svojimi navijači po podaljšku z 1:2 (1:0, 0:1, 0:0; 0:1) izgubili proti igralcem kluba Calgary Flames. Pri Kraljih se slovenski kapetan Anže Kopitar ni vpisal med strelce ali podajalce, so mu pa v dodatnem delu po 33 sekundah razveljavili zadetek.

Gostitelji so sicer prešli v vodstvo v 12. minuti, ko je po sijajni podaji Alexa Laferriera zadel Adrian Kempe. Gostje, ki so imeli precejšnjo premoč v drugi tretjini (streli proti vratom 17:3), so izenačili po veliki napaki Kevina Fiale, ko je v 27. minuti sam pred vrata pridrsal Blake Coleman in premagal domačega čuvaja mreže Darcyja Kuemperja.

V zadnji tretjini so Kopitar in soigralci vzpostavili ravnotežje, a niso našli poti mimo vratarja Dustina Wolfa. V podaljšku v igri 3 na 3 je že po 33 sekundah zadel Kopitar, a so sodniki po ogledu posnetka razveljavili gol, potem ko je slovenski as z drsalko brcnil proti ploščku, ta pa se je nato znašel v mreži.

Gol Anžeta Kopitarja z drsalko ni obveljal. FOTO: Harry How/AFP

Zlati gol Morgana Frosta

Vsega 33 sekund pozneje pa je obveljal zadetek Calgaryja. Dvoboj dveh ne pretirano učinkovitih zasedb v ligi (manj golov je doslej v rednem delu NHL dosegel le Seattle) je odločil Morgan Frost.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 18:31, ob prazni strelski statistiki pa je dobil 69 odstotkov sodniških metov. V vratih Kraljev je Kuemper na koncu zbral 36 obramb, na drugi strani je Wolf zaustavil 20 strelov tekmecev.

Naslednjo tekmo bodo hokejisti Los Angelesa odigrali v noči s ponedeljka na torek, ko bodo gostovali pri ekipi Dallas Stars.

Drugi izidi: New Jersey Devils – Anaheim Ducks 4:1, Minnesota Wild – Ottawa Senators 3:2, Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks 5:6 – po podaljšku, New York Islanders – Tampa Bay Lightning 3:2 – po kazenskih strelih, Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 3:6, New York Rangers – Montreal Canadiens 5:4 – po podaljšku, Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 3:4 – po kazenskih strelih, Columbus Blue Jackets – Vegas Golden Knights 2:3, Winnipeg Jets – Washington Capitals 5:1, Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 0:4, Dallas Stars – Florida Panthers 0:4, Colorado Avalanche – Nashville Predators 4:2.