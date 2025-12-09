Kopitar z golom LA Kings popeljal do zmage v Salt Lake Cityju

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni lige NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so gostovali v olimpijskem Salt Lake Cityju v zvezni državi Utah in premagali Utah Mammoth s 4:2. Kopitar se je izkazal z golom v zadnji tretjini, dva je k tretji zmagi kraljev na zadnjih petih tekmah prispeval Joel Armia.

Kraljem je dala minula visoka zmaga nad Chicagom krila; tokrat so na ledu zagospodarili tudi v Salt Lake Cityju. Adrian Kempe je dodal gol in podajo, Kevin Fiala dve podaji, vratar Darcy Kuemper pa zbral 19 obramb.

Pri domačih je Clayton Keller dosegel gol in podajo, vratar Karel Vejmelka pa je zaustavil 23 strelov za mamute, ki so izgubili dve tekmi zaporedoma in šest od zadnjih osmih.

Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo gostovali še v Seattlu.