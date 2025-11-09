Kopitar zadel iz mrtvega kota

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v NHL, se je še na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce za svoje Los Angeles Kings. V gosteh so Kralji s 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) premagali Pittsburgh Penguins.

Gostitelji so povedli v deveti minuti, ko je iz neposredne bližine zadel Tommy Novak. Kralji so z nekaj sreče izenačili pb številčni premoči pet minut pred koncem uvodne tretjine, ko je iz mrtvega kota proti vratom plošček poslal Kopitar, ta pa je nekako našel pot v mrežo mimo domačega vratarja Sergeja Murašova.

Kopitar je tako zadel drugič zapovrstjo v NHL, potem ko je bil v petek natančen tudi ob porazu proti Floridi Panthers. To sta tudi njegova doslej edina zadetka v tej sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Skupno je bila to njegova osma točka na 12 odigranih tekmah. Nekaj jih je izpustil zaradi poškodbe gležnja.

Kralji so se veselili pomembne zmage nad Pingvini. FOTO: Charles Leclaire/Reuters

Fiala zadel za zmago Kraljev

V drugi tretjini so Pingvini znova vodili. Tokrat so tudi sami zadeli s hokejistom več na ledu, natančen pa je bil Anthony Mantha. Zadnja tretjina je nato popolnoma pripadla gostom, ki so najprej izenačili po sedmem golu v sezoni 40-letnega Coreyja Perryja v 45. minuti, osem minut pred koncem pa je zadel še Švicar Kevin Fiala. Pittsburgh je na koncu poskusil z dodatnim igralcem v ledu, a do spremembe rezultata ni več prišlo.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 17 minut in v tem času osvojil 67 odstotkov sodniških metov. Darcy Kuemper je v vratih Kraljev ustavil 31 strelov, njegov kolega na drugi strani Murašov pa 24.

Hokejisti Los Angelesa imajo po 16 tekmah 18 točk, kar je dovolj za sredino lestvice zahodne konference, a so razlike do vrha in tudi dna zelo majhne. Tretjeuvrščeni Chicago, ki je danes ugnal Detroit (5:1), ima le točko več, St. Louis Blues pa so s 13 točkami predzadnji na zahodu.

Kralji bodo drugo od šestih zaporednih tekem v seriji odigrali proti Montreal Canadiens v noči s torka na sredo.