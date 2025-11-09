Kopitar zadel iz mrtvega kota

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v NHL, se je še na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce za svoje Los Angeles Kings. V gosteh so Kralji s 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) premagali Pittsburgh Penguins.
Gostitelji so povedli v deveti minuti, ko je iz neposredne bližine zadel Tommy Novak. Kralji so z nekaj sreče izenačili pb številčni premoči pet minut pred koncem uvodne tretjine, ko je iz mrtvega kota proti vratom plošček poslal Kopitar, ta pa je nekako našel pot v mrežo mimo domačega vratarja Sergeja Murašova.
Kopitar je tako zadel drugič zapovrstjo v NHL, potem ko je bil v petek natančen tudi ob porazu proti Floridi Panthers. To sta tudi njegova doslej edina zadetka v tej sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Skupno je bila to njegova osma točka na 12 odigranih tekmah. Nekaj jih je izpustil zaradi poškodbe gležnja.
V drugi tretjini so Pingvini znova vodili. Tokrat so tudi sami zadeli s hokejistom več na ledu, natančen pa je bil Anthony Mantha. Zadnja tretjina je nato popolnoma pripadla gostom, ki so najprej izenačili po sedmem golu v sezoni 40-letnega Coreyja Perryja v 45. minuti, osem minut pred koncem pa je zadel še Švicar Kevin Fiala. Pittsburgh je na koncu poskusil z dodatnim igralcem v ledu, a do spremembe rezultata ni več prišlo.
Kopitar je na ledu prebil dobrih 17 minut in v tem času osvojil 67 odstotkov sodniških metov. Darcy Kuemper je v vratih Kraljev ustavil 31 strelov, njegov kolega na drugi strani Murašov pa 24.
Hokejisti Los Angelesa imajo po 16 tekmah 18 točk, kar je dovolj za sredino lestvice zahodne konference, a so razlike do vrha in tudi dna zelo majhne. Tretjeuvrščeni Chicago, ki je danes ugnal Detroit (5:1), ima le točko več, St. Louis Blues pa so s 13 točkami predzadnji na zahodu.
Kralji bodo drugo od šestih zaporednih tekem v seriji odigrali proti Montreal Canadiens v noči s torka na sredo.
