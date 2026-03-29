Kopitarjev gol ni preprečil brodoloma Kraljev

Los Angeles Kings so v noči na nedeljo po slovenskem času doma izgubili proti Utah Mammoth z 2:6. Za goste sta po dva gola dosegla Alexander Kerfoot in Logan Cooley, vratar Karel Vejmelka je zbral 29 obramb. Za domače sta zadela Anže Kopitar in Adrian Kempe.

Kopitar je znižal na 1:2 ob koncu prve tretjine, ko je iz neposredne bližine preusmeril strel Kempeja, toda Utah je do odmora spet pobegnil na dva gola prednosti. Kings so nato razpadli še v nadaljevanju, vratar Darcy Kuemper je prejel pet golov iz 16 strelov in po dveh tretjinah prepustil mesto Antonu Forsbergu. Na zadnjih šestih tekmah so Kralji zmagali le enkrat.

Slovenski kapetan je pred dvema tednoma postal najboljši strelec po številu točk v zgodovini franšize Los Angeles Kings, ko je prišel do 1308. točke in prehitel Marcela Dionna. V tej sezoni je odigral tudi že 1500. tekmo v rednem delu NHL, s čimer se je pridružil zelo ozkemu krogu igralcev, ki jim je to uspelo.

Kralji se krčevito borijo, da se zadnja Kopitarjeva sezona ne bi končala že po rednem delu. Imajo točko zaostanka za Nashvillom na mestih, ki še vodijo v izločilne boje. S porazom proti Utahu so začeli niz sedmih domačih tekem, ko še lahko sezono zasukajo v svoj prid.