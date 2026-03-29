Kopitarjev gol ni preprečil brodoloma Kraljev

Hokejisti LA Kings so doma proti Utahu izgubili z 2:6, Anže Kopitar je dosegel edini gol domačih za priključek v prvi tretjini.
Anže Kopitar je še naprej strelsko uspešen, njegovo moštvo veliko manj.
N. Gr.
29. 3. 2026 | 07:53
1:51
Los Angeles Kings so v noči na nedeljo po slovenskem času doma izgubili proti Utah Mammoth z 2:6. Za goste sta po dva gola dosegla Alexander Kerfoot in Logan Cooley, vratar Karel Vejmelka je zbral 29 obramb. Za domače sta zadela Anže Kopitar in Adrian Kempe. 

image_alt
Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je!«

Kopitar je znižal na 1:2 ob koncu prve tretjine, ko je iz neposredne bližine preusmeril strel Kempeja, toda Utah je do odmora spet pobegnil na dva gola prednosti. Kings so nato razpadli še v nadaljevanju, vratar Darcy Kuemper je prejel pet golov iz 16 strelov in po dveh tretjinah prepustil mesto Antonu Forsbergu. Na zadnjih šestih tekmah so Kralji zmagali le enkrat.

Slovenski kapetan je pred dvema tednoma postal najboljši strelec po številu točk v zgodovini franšize Los Angeles Kings, ko je prišel do 1308. točke in prehitel Marcela Dionna. V tej sezoni je odigral tudi že 1500. tekmo v rednem delu NHL, s čimer se je pridružil zelo ozkemu krogu igralcev, ki jim je to uspelo.

Kralji se krčevito borijo, da se zadnja Kopitarjeva sezona ne bi končala že po rednem delu. Imajo točko zaostanka za Nashvillom na mestih, ki še vodijo v izločilne boje. S porazom proti Utahu so začeli niz sedmih domačih tekem, ko še lahko sezono zasukajo v svoj prid.

Šport  |  Drugo
Četrti poraz v nizu

Anže Kopitar brez točke, kralji z eno za upanje

Los Angeles Kings so v NHL izgubili v gosteh pri Calgary Flames po kazenskih strelih z 2:3. Upanje o uvrstitvi v končnici so ohranili.
25. 3. 2026 | 07:08
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
NHL

Kopitar in druščina po tretjem zaporednem porazu v srditi boj za končnico

Trenutno so kralji na devetem mestu v zahodni konferenci, sedmouvrščeni Edmonton ima štiri točke prednosti, osmouvrščeni Nashville pa dve.
23. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Anže Kopitar

S ponosom se bo ozrl na izjemnih dvajset let

Naš vodilni hokejski as preživlja zadnje mesece v NHL in Los Angelesu, od koder se bo poleti z družino vrnil v domovino.
Siniša Uroševič 21. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hrušičan za zgodovino

Anže Kopitar je dosegel 700. točko na domačem ledu

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL v soboto zvečer pred domačimi gledalci izgubili proti Buffalu Sabres z 1:4. Kapetan ujel tudi Marcela Dionna.
22. 3. 2026 | 07:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Nikdar v novejši dobi nismo imeli takšnega vpisa v hokejske šole

Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS in nekdanji dolgoletni reprezentant, o podvigu Olimpije v ICEHL in utripu na ledu.
Siniša Uroševič 20. 3. 2026 | 18:34
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga NHL

Odlična igra Anžeta Kopitarja ni bila dovolj za zmago kraljev

Najboljši slovenski hokejist je za LA Kings prispeval svoj 451. zadetek v ligi NHL, ki pa ni bil dovolj za novo zmago njegove ekipe.
20. 3. 2026 | 08:20
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
27. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Trst

Starša na dopust v Šarm el Šejk, pet otrok pustila same doma

Prepuščeni so bili sami sebi, končalo se je tako, da so jih po prijavi in posredovanju policije ter socialnih služb zdaj namestili na varno v skupnost.
27. 3. 2026 | 13:28
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Proti Izraelu letela raketa, požar na kuvajtskem letališču

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

Šport  |  Tenis
ATP 1000 v Miamiju

Številki 1 gre vse po maslu: Zaročenec, to se lepo sliši

Arina Sabalenka je osvojila masters v Miamiju, potem ko je v finalu s 6:2, 4:6 in 6:3 premagala Coco Gauff.
29. 3. 2026 | 08:36
Preberite več
Premium
Nedelo
Kdor ne skače

Boris Petkovič: Morda sem edini Bosanec, ki je v smučanju nažgal Slovence

Smo Slovenci nacionalno zavest začutili prek alpskega smučanja in s posmehovanjem fuzbalu? Morda je odgovor v filmu Borisa Petkovič Kdor ne skače
Grega Kališnik 29. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Krščanski praznik

Zakaj verniki na cvetno nedeljo prinašajo butare in oljčne vejice

Kristjani se danes spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, med katerim so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami.
29. 3. 2026 | 08:18
Preberite več
Premium
Nedelo
Kuba

Otok, ki so ga vsi zapustili

OZN svari: če se bo pomanjkanje goriva na Kubi nadaljevalo, lahko poslabšanje razmer pripelje do humanitarnega kolapsa in celo smrtnih žrtev.
Urša Izgoršek 29. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vikend

Ansambel Zvita feltna šteje 20 let

Letos fantje iz primorske skupine Zvita feltna praznujejo dvajset let od nastanka, ki se je zgodil čisto naključno.
29. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
