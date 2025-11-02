Kopitarjeva podaja premalo za uspeh

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so ponoči v NHL na domačem ledu z 1:4 izgubili proti New Jersey Devils. Slovenski as in kapetan Kraljev Anže Kopitar je na ledu tokrat preživel 17:39 minute in vpisal podajo pri edinem zadetku Los Angelesa za znižanje na 1:3.

Devils, ki so z deveto zmago v sezoni pri 18 točkah in na vrhu vzhodne konference lige, so na gostovanju v mestu angelov sprožili polovico manj strelov na gol kot kralji (22:44), bili pa so krepko bolj učinkoviti in prekinili niz sedmih zaporednih tekem Kings, na katerih so ti osvojili vsaj točko. Kralji so s 14 točkami osmi v zahodni konferenci in četrti v pacifiški skupini.

Pri New Jerseyju se je s 43 obrambami izkazal švedski vratar Jacob Markström. Dawson Mercer je prispeval dva zadetka za Devils, ki so po dveh porazih tokrat zmagali, zadela pa sta še Nico Hischier in Brian Halonen.

Za Los Angeles je bil edini strelec sredi zadnje tretjine Andrej Kuzmenko, Kopitar pa je pri tem vpisal asistenco. Za 38-letnega Hrušičana je bila na deveti letošnji tekmi to šesta točka, prav vse je zbral s podajami.

Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo doma gostili Winnipeg Jets.