Kopitarjevi Kralji končnico začeli s porazom

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, so s porazom začeli nastope v prvem krogu končnice. Kralji so v gosteh pri Colorado Avalanche po precej izenačeni tekmi izgubili z 1:2 in v boju na štiri zmage zaostajajo z 0:1. Tudi druga tekma bo v Denverju.

Kralji so dobro krenili v končnico, kljub temu so povedli domači, ko je v drugi tretjini zadel Artturi Lehkonen in pospravil lasten odbitek. V začetku tretje tretjine je Logan O'Connor za najboljšo ekipo rednega dela s svojim prvim zadetkom to sezono povišal na 2:0. O'Connor je namreč izpustil večji del sezone zaradi poškodbe.

Junak večera pa je bil domači vratar Scott Wedgewood, ki je dobil prednost pred Mackenziejem Blackwoodom, in zbral 24 obramb. Obenem je pri 33 letih in 248 dneh po statistiki NHL postal tretji najstarejši vratar v zgodovini lige, ki je dosegel zmago v svojem prvem nastopu v končnici.

»Zelo sem vesel, da smo to rešili in spravili prvo tekmo pod streho,« je dejal O'Connor, ki je bil v začetku junija operiran na kolku. »Našo igro znamo dobro prenesti v končnico. Lepo je bilo to rešiti in dokončati delo.«

Kings so se vrnili v igro šele proti koncu, ko je Artemi Panarin zadel ob igralcu več za 2:1. Kralji so kljub porazu pokazali solidno igro v obrambi. Kopitar je sprožil dva strelca proti vratom tekmeca.