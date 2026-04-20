  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Kopitarjevi Kralji končnico začeli s porazom

Los Angeles Kings, za katere igra slovenski hokejist Anže Kopitar, so izgubili prvo tekmo končnice proti Colorado Avalanche.
Anže Kopitar je dvakrat ustrelil proti vratom tekmeca. FOTO: Ron Chenoy/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Anže Kopitar je dvakrat ustrelil proti vratom tekmeca. FOTO: Ron Chenoy/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E., STA
20. 4. 2026 | 07:42
2:02
A+A-

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, so s porazom začeli nastope v prvem krogu končnice. Kralji so v gosteh pri Colorado Avalanche po precej izenačeni tekmi izgubili z 1:2 in v boju na štiri zmage zaostajajo z 0:1. Tudi druga tekma bo v Denverju.

Stoječe ovacije za Anžeta Kopitarja tudi v deželi hokeja

Kralji so dobro krenili v končnico, kljub temu so povedli domači, ko je v drugi tretjini zadel Artturi Lehkonen in pospravil lasten odbitek. V začetku tretje tretjine je Logan O'Connor za najboljšo ekipo rednega dela s svojim prvim zadetkom to sezono povišal na 2:0. O'Connor je namreč izpustil večji del sezone zaradi poškodbe.

Junak večera pa je bil domači vratar Scott Wedgewood, ki je dobil prednost pred Mackenziejem Blackwoodom, in zbral 24 obramb. Obenem je pri 33 letih in 248 dneh po statistiki NHL postal tretji najstarejši vratar v zgodovini lige, ki je dosegel zmago v svojem prvem nastopu v končnici.

Navijači nagradili Kopitarja z glasnim vzklikanjem: »Kopi! Kopi! Kopi!«

»Zelo sem vesel, da smo to rešili in spravili prvo tekmo pod streho,« je dejal O'Connor, ki je bil v začetku junija operiran na kolku. »Našo igro znamo dobro prenesti v končnico. Lepo je bilo to rešiti in dokončati delo.«

Kings so se vrnili v igro šele proti koncu, ko je Artemi Panarin zadel ob igralcu več za 2:1. Kralji so kljub porazu pokazali solidno igro v obrambi. Kopitar je sprožil dva strelca proti vratom tekmeca.

Več iz teme

Anže KopitarLos Angeles KingsNHLhokejColorado Avalanche

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo