Kos, brata Prevc in Zajc prinesli Sloveniji še eno zlato odličje

Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc so na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu ubranili ekipni naslov iz Vikersunda 2022; takrat je bil namesto Kosa v četverici trenutno poškodovani Anže Lanišek. Za Slovenijo so osvojili še 11. kolajno na SP letalcev, od tega četrto zlato. Poleg ekipnega zlata izpred dveh let sta bila prvaka še Peter Prevc (2016) in Robert Kranjec (2012).

Slovenski kvartet je zbral 1615,4 točke, zlate snežinke okoli vratu pa je prejel iz rok predsednika slovenske smučarske zveze Enza Smrekarja. Na drugem mestu so končali Avstrijci s svetovnim prvakom Stefanom Kraftom, ki so zaostali za 26,5 točke, tretji pa so bili Nemci s 65,5 točke zaostanka.

V prvi seriji je Kos odprl slovenski nastop in poletel do 231 metrov, v drugi skupini je za Slovenijo letel Peter Prevc z 226 metri, v izteku pa je v kamero pokazal čelado z nalepko žabe za poškodovanega Anžeta Laniška. Kot tretji je nastopil Domen Prevc, ki mu je uspel polet 232 metrov, zadnji pa je nastopil bronast s posamične tekme Zajc z 226,5 metra.

Domen Prevc je odlično opravil svojo nalogo. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Domen Prevc naredil največjo razliko

Po prvi seriji so imeli prednost kar 31,9 točke pred Avstrijci, tretji so bili Nemci s 45,2 točke zaostanka. Slovenci so tako uspešno začeli obrambo ekipnega naslova. V finalni seriji se je prednost po nastopu Kosa v zahtevnih razmerah stopila na deset točk, a nato je Peter Prevc skupno prednost povišal na varnejših 16,8 točke. Zaostanek Nemcev je bil po dveh skupinah finalne serije že 60 točk.

Še slabše razmere je imel v tretji skupini Domen Prevc, ki mu je uspel polet 194 metrov. Sprva je bil po nastopu razočaran, nato pa sta mu v izteku Kos in starejši brat Peter prišepnila, da je bil ob vetru v hrbet ta polet odličen. Čeprav je žirija tekmovanja povišala nalet kar za dve mesti, nikomur v tretji skupini ni uspelo preleteti 200 metrov. Najmlajši od bratov Prevc je prednost Slovenije povečal na 43,1 točke pred Avstrijo, Nemčija je zaostajala že skoraj za sto točk.

Timi Zajc je dokončal delo na Kulmu. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Breme odločitve je bila tako na hrbtu Zajca, ki pa so mu reprezentančni kolegi priskakali udobno blazino prednosti. Zajc tako v zadnji skupini ni imel pretežkega dela, preletel je 200 metrov in s tem le še potrdil zmago.

»Zelo sem vesel, odleglo mi je, naredili smo največ, kar smo lahko. Ko je Domen odrinil, smo se vsi ustrašili, a je prav on naredil največjo razliko. Ko sem jaz pri svojem poletu videl zeleno črto, sem si rekel, dovolj je,« je o razpletu tekme za nacionalno televizijo povedal Zajc.

»Zelo smo veseli. Mislim, da je največje delo danes opravil Domen, ki je nastopil v tretji skupini, ko nihče ni mogel čez 200 metrov. V poletih smo Slovenci očitno res dobri,« je v smehu dejal Peter Prevc.

Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos (z leve) po velikem zmagoslavju na Kulmu. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Zlati obliž na Zajčevo rano

To je še druga kolajna za Slovenijo na tem prvenstvu, saj je Zajc na posamični tekmi osvojil bronasto. Kljub odličju je bil 23-letnik v soboto razočaran, saj je po dveh petkovih serijah vodil z veliko prednostjo, v tretji, ko je nastopil v zelo zahtevnih razmerah, pa je izgubil boj s Kraftom in z Nemcem Andreasom Wellingerjem. Pred dvema letoma na SP v Vikersundu je bil Zajc srebrn, na ekipni tekmi pa so Slovenci osvojili naslov.

Svetovna naslova sta doslej osvojila Peter Prevc leta 2016 na Kulmu ter Robert Kranjec leta 2012 v Vikersundu. Deset let pozneje pa je Peter Prevc postal eden od četverice, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka na ekipni tekmi. To mu je uspelo skupaj z bratom Domnom, Zajcem in Laniškom. Slednji je bil tik pred zdajci ob letošnji nastop na Kulmu, ko si je na treningu v Planici poškodoval koleno. Okrevanje bo trajalo približno dva meseca.

Slovenska četverica je na Norveškem 2022 osvojila tretjo ekipno kolajno po Vikersundu 2012 (Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Robert Kranjec) in Oberstdorfu 2018 (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc). Peter Prevc ima v zbirki odličij s SP na letalnicah še bron iz Harrachova 2014.

Skakalci bodo sezono nadaljevali že prihodnji konec tedna, ko bodo na sporedu skoki v Willingenu.