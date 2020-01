Koštomajev cilj: fante dvigniti in premagati blokade v glavah

Lani je smuk v Kitzbühlu dobil Dominik Paris. Letos pa je na treningu na istem terenu predčasno končal sezono s strgano sprednjo križno vezjo v kolenu. FOTO: AFP

Čater ne bo štartal

Tri tekme zapored za Ilko Štuhec

Ženska karavana se ta konec tedna dokazuje v Bolgariji, kjer bosta na sporedu dva smuka in superveleslalom. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je na včerajšnjem uradnem treningu v kraljevski disciplini vknjižila 9. čas, za najhitrejšo Švicarko Joano Hählen je zaostala 1,63 sekunde. »Proga je odlično pripravljena, kompaktna, nudi dobro oporo. Nekaj nevšečnosti smo imeli z vetrom, napoved je lepša. Nekje sem se uštela z vhodom v zavoje, ti so dolgi in navezani, še je nekaj stvari za popraviti. To ni klasični smuk, je pa kljub temu prijetno smučati na tem terenu, kjer sem v preteklosti že tekmovala in tudi trenirala,« je povedala Mariborčanka. Prva od treh tekem jo v Banskem čaka danes ob 9.45.



Prišel je tisti čas v letu, ko je v svetovnem pokalu na sporedu najbolj pompozna tekma – kitzbühelski smuk. Ta brutalna preizkušnja je vselej zelo ugajala nekdanjemu smučarju, edinemu Slovencu s stopničkami na zloglasnem smuku. Pred natanko desetletjem je na Streifu osvojil 2. mesto. »Letos je teren tako lepo pripravljen, da sem se vprašal, zakaj niso takih prog delali, ko sem še dirkal. Takoj bi se spustil po hribu navzdol,« je priznal, da so ga na prizorišču zasrbele pete.Šporn je v Kitzbühel letos prišel v vlogi pomočnika trenerja. Po umiku vodje ekipe za hitre discipline Petra Pena zaradi osebnih razlogov je njegovo vlogo prevzel, nekdanji trener, s pomočnikomsta na pomoč poklicala še Šporna. Kranjskogorec je bil z ekipo že v Wengnu, sodelovanje pa naj bi sklenili po tekmah v Garmischu. Vsak par rok na terenu pride prav, Šporn je za ekipo dragocen tudi zaradi izkušenj. Fantom streže s koristnimi informacijami s proge, na terenu pokriva točno določeno pozicijo, pomaga tudi z nasveti.»Tako smo se odločili v dogovoru s smučarsko zvezo. To, da je pripravljen vskočiti, je njegova dobra volja. V Wengnu nam je pomagal tudi vodja panogein enako je v Kitzbühelu,« je povedal Koštomaj, ki je na položaju glavnega trenerja nastopil v obdobju najzahtevnejših smukov. Tudi rezultatsko slaba prva polovica sezone mu ne gre na roko. »Velikih sprememb ni, saj nas koledar sili v tekmovalni urnik, ki mu lahko sledi malo počitka, tu in tam še kakšen trening. Čudežev ne moremo narediti,« je razmišljal Koštomaj. Za cilj si je zadal, fante predvsem psihološko dvigniti. »Na treningih po novem letu smo imeli kar nekaj primerjav, bili so konkurenčni s smučarji, ki na tekmi dosegajo vidna mesta. Ko gre zares, pa se pojavijo blokade. To skušamo reševati z več pogovora in odkritostjo z obeh strani, tako trenerske kot tekmovalčeve,« je pojasnil sogovornik.Na štartu današnjega superveleslaloma in jutrišnjega smuka bo trojica reprezentantov, to soinbo tekmi izpustil. »Koleno, ki si ga je poškodoval lani, se je odzvalo na trd teren. Ni 100-odstoten, v Kitzbühlu pa preprosto moraš pokazati še več,« je pojasnil Koštomaj, ki bo ta konec tedna v prvi vrsti zadovoljen s točkami za svetovni pokal, velika suša vlada predvsem v smuku, ekipa jih je osvojila le na eni od petih preizkušenj.Na prvem treningu na Petelinjem grebenu je bil najhitrejši, na drugem, Slovencev ni bilo med trideseterico. Zmagovalec smuka bo prejel 100.000 evrov, enak znesek bo šel v roke zmagovalcu nedeljskega slaloma, na katerem bosta tekmovala tudiin