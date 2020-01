Kot da bi drugi do konca pohodili stopalko za plin, sam pa prestavil v prosti tek (VIDEO)

Na Poljskem že dopoldne ve, da bo popoldne tekma

Peter Prevc v točkovanju za svetovni pokal drži 9. mesto.

Zmagi v Zakopanah branijo Nemci in Avstrijec Stefan Kraft.

Rekorder skakalnice Wielka Krokiew je Poljak Dawid Kubacki (143,5 m).

Ljubljana – Ko jeminulo nedeljo med vračanjem iz Titisee-Neustadta potegnil črto pod svoji tamkajšnji uvrstitvi (22. in 18. mesto), je bil vidno nezadovoljen z doseženim. Po zelo dobrih skokih na uradnem treningu (8. in 10.) in še zlasti v kvalifikacijah, ki jih je končal na visokem četrtem mestu, si je namreč od tekem na skakalnici Hochfirst – upravičeno – obetal precej več.»Počutil sem se, kot da bi se v trgovino odpravil iskat nekaj, česar nimajo,« je najizkušenejši član zdajšnje udarne slovenske skakalne ekipe zaupal občutke, ki so ga spremljali med vožnjo proti domu. »Začelo se je dobro, potem pa je bilo videti, kot da so drugi pohodili stopalko za plin, jaz pa sem prestavil v 'ler'.«A je začetno razočaranje pri njem hitro minilo. »Ko sem se ozrl malo nazaj, sem spoznal, da sem pred tem dosegel več lepih uvrstitev, ki jih pravzaprav nisem pričakoval. Zato sem si rekel, da moram odmisliti vse slabe stvari, vzeti s seboj dobre in iti s pozitivno miselnostjo naprej,« je razkril 27-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki po petnajstih tekmah (od 31) v skupni razvrstitvi za svetovni pokal drži deveto mesto.»Če sem iskren, pred začetkom sezone zares nisem pričakoval, da bom v seštevku uvrščen tako visoko,« je priznal najstarejši od bratov Prevc. Že zaradi sijajnega ozračja, ki ga vsako leto znova ustvarijo številni poljski navijači, se zelo veseli preizkušenj v Zakopanah, kjer bodo danes (18.00) kvalifikacije (ob njem in njegovih bratihinbodo v njih nastopili šein) za nedeljsko posamično tekmo (16.00), medtem ko bo jutri na skakalnici Wielka Krokiew na sporedu ekipna preizkušnja (16.15).»V Predazzu in tudi v Titisee-Neustadtu sem pogrešal navijaško vzdušje, v Zakopanah pa je vselej prijetno, ker že dopoldne, ko se začnejo oglašati navijači, veš, da bo popoldne tekma. Ušesa me od glasnih trobelj ne bolijo, ugotovil sem pač, da imam rajši prizorišča, na katerih trobijo ves dan, kot pa tista, na katerih ne veš, ali si prišel na trening, delovno akcijo ali tekmo,« je poudaril Peter in glede pričakovanj za Zakopane nadaljeval, da bo seveda veliko odvisno od tega, kako se bo ujel z napravo.»Z njo sem bil že v zelo dobrih odnosih, a tudi v slabših. Na poletni tekmi za veliko nagrado s 30. mestom, recimo, nisem bil pretirano uspešen, na jesenskih pripravah pa mi je šlo tam iz dneva v dan bolje. Bomo videli, kako se bom z nekoliko drugačno opremo odrezal v zimskem obdobju,« je radoveden skupni zmagovalec svetovnega pokala 2015/16, ki se je na posamičnih tekmah na Wielki Krokiew trikrat zavihtel na oder za najboljše. Leta 2014 je bil drugi, dve leti pozneje tretji, na najnižjo stopnico pa se je povzpel tudi predlani, ko je presenetljivo zmagalMinuli konec tedna ga je presenetil tudi Timi Zajc s tretjim mestom. »Še posebno zato, ker je imel pred tem toliko težav. Morda so se zaradi njih malce zmanjšala njegova pričakovanja in je zavoljo tega lahko skakal bolj podzavestno in sproščeno,« je razmišljal izkušeni član kranjskega Triglava in na vprašanje, kako komentira bitko za veliki kristalni globus, v smehu odvrnil: »Ker jo opazujem bolj od daleč, je ne vidim najbolje. No, šalo na stran. Zdaj je res vse na kupu, nazadnje je dvakrat zmagal, pred tem dvakrat. Morda ima v bitki za globus še vedno največ možnosti, toda po drugi strani bomo imeli še nekaj tekem tudi na manjših napravah, Kubacki pa postaja čedalje bolj celovit skakalec, tako da lahko v nadaljevanju še pošteno meša štrene.«