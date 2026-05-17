Kot rojaki proti Slovencem: češki vratar tudi v NHL slabe volje

Hokejisti Buffala so v polfinalu vzhodne konference lige NHL uprizorili silovit zasuk. Na šesti tekmi proti Montrealu so v gosteh slavili z 8:3, čeprav so po dobrih desetih minutah zaostajali z 1:3. Nato so Sabres odgovorili s sedmimi zaporednimi zadetki ter serijo izenačili na 3:3.

Junak večera je bil Rasmus Dahlin, ki je zbral gol in štiri podaje. S petimi točkami je izenačil klubski rekord Buffala v končnici. Tage Thompson je prispeval gol in tri podaje, dvakrat je zadel Jack Quinn. Jakub Dobes v vratih Montreala je bil nemočen in je tekmo zaključil predčasno, mrežo Kanadčanov so zatresli še Zach Benson, Jason Zucker, Konsta Helenius in Zach Metsa.

Buffalo je tekmo obrnil tudi po menjavi vratarja. Alex Lyon je prejel tri gole iz štirih strelov, nato ga je zamenjal Ukko-Pekka Luukkonen, ki je ustavil vseh 18 poskusov domačih. Montreal, ki je imel priložnost serijo zaključiti pred svojimi navijači, je prvič v klubski zgodovini izgubil domačo tekmo končnice, na kateri je v odločilnem položaju vodil z več goli razlike.

Odločilna sedma tekma bo v ponedeljek, 18. maja, v Buffalu. Zmagovalec se bo v finalu vzhodne konference pomeril s Carolino Hurricanes.