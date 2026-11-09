Kot strela z jasnega: Ema Klinec končuje blestečo športno pot

Med spremljevalci smučarskih skokov je močno odjeknila novica, da Ema Klinec končuje svojo športno pot. Njena odločitev je toliko bolj presenetljiva, ker se je po težavah, zaradi katerih je izpustila večino prejšnje sezone, v letošnjem poletju s pomočjo klubskega trenerja Jerneja Kumra uspešno vrnila med svetovno elito.
Potem ko je v začetku avgusta veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) odprla z zmago v Visli, je v nadaljevanju nizala vrhunske uvrstitve in na koncu prepričljivo osvojila prvo mesto v končni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala. Da je vrhunsko pripravljena, je 28-letna članica SSK Norica Žiri dokazala tudi na državnem prvenstvu v Kranju, na katerem je pred mesecem dni zmagala pred drugouvrščeno klubsko kolegico Niko Vodan in tretjeuvrščeno Niko Prevc.
Že kmalu je navdušila tudi v svetovnem pokalu, v katerem je skupaj nanizala 31 (posamičnih) uvrstitev med najboljšo trojico, od tega dve na najvišjo stopnico (Nižji Tagil 2021 in Oslo 2023). Največjega uspeha se je veselila na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, na katerem se je v šampionskem slogu ovenčala z zlato lovoriko na srednji skakalnici – kot prva Slovenka v ženski konkurenci.
Podobno odmevni so bili tudi njeni imenitni nastopi na letalnici v Vikersundu, na kateri se kot naša prva skakalka poletela prek magične meje 200 metrov, z 226 metri pa si je šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko leto dni lastila tudi svetovni rekord.
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