Kot strela z jasnega: Ema Klinec končuje blestečo športno pot

Med spremljevalci smučarskih skokov je močno odjeknila novica, da Ema Klinec končuje svojo športno pot. Njena odločitev je toliko bolj presenetljiva, ker se je po težavah, zaradi katerih je izpustila večino prejšnje sezone, v letošnjem poletju s pomočjo klubskega trenerja Jerneja Kumra uspešno vrnila med svetovno elito.

Potem ko je v začetku avgusta veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) odprla z zmago v Visli, je v nadaljevanju nizala vrhunske uvrstitve in na koncu prepričljivo osvojila prvo mesto v končni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala. Da je vrhunsko pripravljena, je 28-letna članica SSK Norica Žiri dokazala tudi na državnem prvenstvu v Kranju, na katerem je pred mesecem dni zmagala pred drugouvrščeno klubsko kolegico Niko Vodan in tretjeuvrščeno Niko Prevc.

Kot prva Slovenka do zlata na SP in prek 200 m

Ema Klinec končuje športno pot. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ema Klinec je sicer že zelo zgodaj opozorila na svojo razkošno nadarjenost in pogum – že pri rosnih 15 letih se je v zgodovino tega športa vpisala kot najmlajša zmagovalka tekme za veliko nagrado FIS, potem ko je avgusta 2013 šokirala konkurenco s prvim mestom v Courchevelu. Februarja 2016 si je v Lillehammerju priskakala naslov mladinske olimpijske prvakinje, na mladinskih svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju pa je skupaj osvojila šest kolajn, od tega dve posamični srebrni (v Park Cityju 2017 in Kanderstegu 2018).

Že kmalu je navdušila tudi v svetovnem pokalu, v katerem je skupaj nanizala 31 (posamičnih) uvrstitev med najboljšo trojico, od tega dve na najvišjo stopnico (Nižji Tagil 2021 in Oslo 2023). Največjega uspeha se je veselila na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, na katerem se je v šampionskem slogu ovenčala z zlato lovoriko na srednji skakalnici – kot prva Slovenka v ženski konkurenci.

Podobno odmevni so bili tudi njeni imenitni nastopi na letalnici v Vikersundu, na kateri se kot naša prva skakalka poletela prek magične meje 200 metrov, z 226 metri pa si je šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko leto dni lastila tudi svetovni rekord.