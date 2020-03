Kot strela z jasnega: olimpijska prvakinja v šprintu bo zamenjala šport

Ljubljana – Na Švedskem je kot bomba odjeknila novica, da bo vrhunska švedska smučarska tekačica Stina Nilsson, olimpijska prvakinja v šprintu izpred dveh let v Pjongčangu, zamenjala športno panogo. Odslej bo namreč smučkam dodala še puško in tekmovala v biatlonu.



»Zavedam se, da šport v tem času sploh ni pomemben. Toda morda prav v takšnih trenutkih potrebujemo nore in smešne novice. Imam vse, kar potrebujem za uspeh v novem športu. Do nadaljnjega bom tekaško kariero obesila na klin in se popolnoma posvetila biatlonu,« je sporočila 26-letna šampionka iz Malunga, ki je v teku na smučeh osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.



Na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018 si je pritekla še bronasto kolajno na 30 kilometrov, za nameček je prispevala še svoj delež k srebrnima odličjema za Švedsko v šprintu dvojic in štafeti 4 x 5 km. S svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju ima kar sedem žlahtnih kovin, od teh tri z lanskega prvenstva v Seefeldu, kjer se je s švedsko štafeto veselila zlate lovorike. Na najvišjo stopnico se je skupaj z Majo Dahlqvist povzpela tudi po šprintu dvojic, v katerem sta za las ugnali slovenski šampionki Anamarijo Lampič in Katjo Višnar.



V tej zimi Nilssonova, ki je v svetovnem pokalu dosegla že 23 posamičnih zmag, ni veliko tekmovala. Sezono je končala že po preizkušnji 28. decembra v Lenzerheideju, kjer je na 10-kilometrski razdalji zasedla 24. mesto. Teden dni prej se je v Planici veselila drugih mest v posamičnem in ekipnem šprintu.