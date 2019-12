Kotnikova 14., pri moških Slovenci brez uvrstitve med najboljših 16

Švicarka Julie Zogg in Avstrijec Andreas Prommegger sta zmagovalca prvih tekem nove sezone v deskarskem svetovnem pokalu v alpskih disciplinah. V ruskem Banoju je na paralelnem slalomu v ženski konkurenci Gloria Kotnik poskrbela za edino slovensko uvrstitev v izločilne boje, na koncu je bila po izpadu v osmini finala 14.



Kotnikova je kvalifikacije v Rusiji končala na 14. mestu. V osmini finala je nato za tekmico dobila tretjo iz kvalifikacij, Švicarka Ladina Jenny pa je bila boljša za 16 stotink.



Pri moških se nobenemu od trojice Slovencev ni uspelo uvrstiti med najboljših 16. Tim Mastnak je kvalifikacije končal na 19. mestu in bil prepočasen za sedem stotink. Rok Marguč je bil dve mesti za njim, Žan Košir je odstopil.



V ženskem malem finalu je Jennyjeva premagala Avstrijko Danielo Ulbing za 16 stotink, v velikem finalu pa sta se pomerili Švicarka Julie Zogg in Nemka Selina Jörg. Slavila je Zoggova, ki je finale dobila prepričljivo s 75 stotinkami naskoka.



Pri moških je v malem finalu Italijan Maurizio Bormolini za 15 stotink premagal Avstrijca Alexandra Payerja, v finalu pa je v še enem avstrijsko-italijanskem obračunu po slabšem startu na koncu zmagal Avstrijec Prommegger, ki je Italijana Aarona Marcha ugnal le za tri stotnike. V nedeljo bosta na istem prizorišču še tekmi v paralelnem veleslalomu.