Kraft hvaležen tudi tašči, v Klingenthalu se je naspal

Avstrijski smučarski skakalci so se po zaslugi Stefana Krafta po nizu slabših (ekipnih) predstav znova veselili uvrstitve na zmagovalni oder. Šampion iz Schwarzacha na Solnograškem, ki je zaradi rojstva svojega prvega otroka za kratek čas prekinil tekmovalni ritem, je na včerajšnji preizkušnji v Klingenthalu zaostal le za Domnom Prevcem.

»Tega si ne bi mogel predstavljati lepše. Takoj spet stati na stopničkah je nekaj čudovitega,« je po tekmi povedal Kraft. Kot je priznal, je v minulih dveh vikendih pogrešal skoke, hkrati pa je poudaril, da je doma doživel nekaj neprecenljivega – rojstvo hčerkice. »Videti je, kot da so občutki sreče, adrenalin in vsa čustva potovali z meno v Klingenthal. Vse se je izšlo popolno.«

Stefan Kraft (levo) je zaostal le za Domnom Prevcem. Tretji je bil Nemec Philipp Raimund (desno). FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Posebno zahvalo je namenil družini, ženi in tudi tašči, ki sta mu prižgali zeleno luč za hitro vrnitev v karavano. »Zelo sem jim hvaležen, da so mi ‘dovolili’ na tekmo. Tu sem se naspal, doma to seveda ni bilo mogoče,« je 32-letni Avstrijec, ki je dosegel že 129. stopničke v svetovnem pokalu, pripomnil v smehu.

Tekmo so sicer zaznamovale zahtevne vremenske razmere, saj je skakalce zaradi megle ovirala slaba vidljivost. »Zelo čudno je, ker skačeš v prazno belino,« je priznal Kraft in dodal, da glavnega trenerja avstrijske reprezentance Andreasa Widhölzla pred skokom sploh ni videl, slišal je le njegov žvižg. »Takrat se preprosto spustiš ...«