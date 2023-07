Kraft še drugič v letu dni dahnil usodni da

Avstrijski skakalni šampion Stefan Kraft se je še drugič poročil – še drugič s svojo Mariso. Potem ko ji je »usodni da« v ožjem družinskem in prijateljskem krogu dahnil že avgusta lani, ji je večno zvestobo vnovič obljubil še minulo nedeljo v vinskem gradu Thaller v Grosswilfersdorfu na avstrijskem Štajerskem – tokrat pred večjo množico sorodnikov in prijateljev.

»Že dolgo sva imela v načrtu, da bova po najini (prvi) poroki v ožjem krogu pripravila še eno poročno slavje za vse prijatelje in sorodnike. Zdaj sva to tudi uresničila in uživala v čudovitem dnevu. Z Mariso sva presrečna. Lepo je videti, da se toliko ljudi veseli z nama,« je sporočil Kraft. Z ženo in prijatelji sta se medtem odpravila na krajši oddih, po njem pa bo 30-letni zvezdnik iz Schwarzacha v Pongauu nadaljeval priprave za novo sezono.

Stefan Kraft se je po minuli sezoni s svojo ženo Mariso odpravil na popotovanje okrog sveta. FOTO: Facebook S. K.

Kraft sodi sicer med najuspešnejše smučarske skakalce v zgodovini tega športa. S 30 zmagami za svetovni pokal (nazadnje je z vsemi tekmeci opravil 1. aprila letos v Planici) na večni lestvici zaseda visoko sedmo mesto, pohvali se lahko tudi z dvema velikima kristalnima globusoma (2016/17 in 2019/20), moštvenim naslovom olimpijskega prvaka iz Pekinga 2022, 16 kolajnami s svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju in svetovnim rekordom (253,5 m) iz Vikersunda 2017.