Kraft sprejel odločitev, Avstrijci po pomoč tudi v Planico

Avstrijski skakalni zvezdnik Stefan Kraft se bo ta konec tedna v Klingenthalu vrnil na tekme svetovnega pokala, potem ko je izpustil preizkušnje v Ruki in Visli. Razlog je bil več kot razveseljiv: 32-letni šampion iz Schwarzacha na Solnograškem je minule dneve namenil podpori svoji ženi Marisi ob včerajšnjem rojstvu njunega prvega otroka. Mati in hčerka sta po porodu zdravi, Kraft pa je po kratkem odmoru že pripravljen na nove tekmovalne izzive.

Njegova vrnitev prinaša določeno spremembo v avstrijskem moštvu, saj bo Maximilian Ortner, ki mu nazadnje ni šlo po željah, nadaljeval sezono v celinskem pokalu, v katerem bo skušal svoji državi priboriti dodatno kvoto za nastope med elito. V Klingenthalu bodo ob Kraftu rdeče-belo-rdeče barve branili še Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner in Jonas Schuster.

Widhölzl: Pomembno je, da ostanejo osredotočeni nase

Avstrijski skakalci minuli konec tedna v Visli, kjer so v nedeljo ostali celo brez uvrstitve med najboljšo deseterico, niso blesteli. Njihovi rezultati so bili pod pričakovanji, zato je glavni trener Andreas Widhölzl ekipi pred odhodom v Nemčijo predpisal nekaj dodatnega dela. V minulih dneh so tako vadili v Seefeldu in Planici, kjer so pilili tehniko.

»Pomembno je, da ostanejo osredotočeni nase in na svoje naloge. Razmišljati moramo o tem, kako se bomo čim hitreje izvlekli iz manjše rezultatske krize,« je poudaril 49-letni Tirolec, ki verjame, da lahko Kraft s svojimi izkušnjami in pristopom znova potegne ekipo naprej.