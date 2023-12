Kraft v Nemčiji le premagan s strani Nemca

Nemški smučarski skakalec Karl Geiger (274,7 točke) je zmagal na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v domačem Klingenthalu, potem ko je zgolj za 1,2 točke ugnal štirikratnega zaporednega zmagovalca sezone, Avstrijca Stefana Krafta. Najboljši Slovenec Anže Lanišek (257,7) je v finalu z izenačeno daljavo dneva, 146 metrov, skočil na šesto mesto.

Zmagovalni oder je poleg Geigerja in Krafta dopolnil še Japonec Rjoju Kobajaši (270,7 točke), ki je postal prvi skakalec to zimo na zmagovalnem odru, ki ni iz Avstrije ali Nemčije. Ti dve reprezentanci sta v Ruki in Lillehammerju pometli s konkurenco.

V finalu je nastopilo vseh pet Slovencev. Lanišek, ki je bil po polovici tekme na 11. mestu, je v finalu napredoval na šesto.

Peter Prevc (229,8), 17. po prvi seriji, je bil na koncu 12., njegov mlajši brat Domen Prevc (220,8) je s 27. napredoval na 17. mesto, Timi Zajc (220,8) je bil 18., točko pa je s 30. mestom ujel tudi Lovro Kos (197,8).

V nedeljo na istem nemškem prizorišču sledi še ena tekma, preden se bo skakalna karavana preselila na tradicionalno generalko za novoletno turnejo v švicarski Engelberg.