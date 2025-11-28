Kraft: Zgodi se lahko v vsakem trenutku

Za najboljšimi smučarskimi skakalci so šele štiri tekme za svetovni pokal v sezoni 2025/26, eden od glavnih favoritov pa se že umika s tekmovanj. Avstrijski šampion Stefan Kraft, ki je odlično odprl sezono, je namreč po drugi tekmi v Falunu, ki jo je dobil Anže Lanišek, odpotoval domov.

Z ženo Mariso namreč v teh dneh pričakujeta rojstvo prvega otroka. »Želim si biti zraven pri rojstvu, zgodi pa se lahko vsak trenutek,« je zaupal Kraft in dodal, da je za zdaj doma še »vse mirno«. Koliko časa bo odsoten, še ne ve: »Rojstvo otroka je težko načrtovati. Pet tednov premora si ne morem privoščiti, en ali dva tedna pa se bosta zagotovo našla.«

Kraft bo tako ta konec tedna izpustil preizkušnji v Ruki. V najboljšem primeru bi se lahko v karavano vrnil za preizkušnji v Visli (6. in 7. decembra), toda bolj verjetneje je, da bo spet tekmoval v Klingenthalu (13. in 14. decembra).

Stefan Kraft je v odlični formi pričakal tudi olimpijsko zimo. FOTO: Geir Olsen/Reuters

Zelo se že veseli darila

»Vsi mi govorijo, da je otrok največje darilo. Moram reči, da se ga že zelo veselim,« je še poudaril 32-letni Avstrijec, ki v skupni razvrstitvi drži drugo mesto za vodilnim Laniškom. Namesto Krafta bo priložnost na Finskem dobil Jonas Schuster, sin nekdanjega skakalca in trenerja Wernerja Schustra, zdaj strokovnega komentatorja na televizijski postaji Eurosport.

Kraft je sicer minuli torek spisal novo poglavje v zgodovini tega športa, saj je postal skakalec z največ osvojenimi točkami v svetovnem pokalu. Zdaj je že pri številki 15.840. Do torka si je ta rekord lastil finski zvezdnik Janne Ahonen (15.758). Za nameček se je avstrijski as s 46. zmago na drugem mestu večne lestvice izenačil z legendarnim Fincem Mattijem Nykänenom. Pred njim je zdaj le še rojak Gregor Schlierenzauer (53).

»Kot majhen deček si tega nikoli ne bi predstavljal,« je še dejal Kraft.