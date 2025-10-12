Kraftu se bo življenje obrnilo na glavo, boj za skupno zmago ne bo v ospredju

Za Stefana Krafta, najboljšega avstrijskega smučarskega skakalca v zadnjem desetletju, se bo 2. decembra življenje obrnilo na glavo. Takrat namreč z ženo Mariso pričakujeta prvega otroka.

»To je bila najina velikanska želja in ima absolutno prednost pred vsem. V športu sem dosegel že ogromno, morda pa bo rojstva otroka popolna za to, da malo odmislim skoke. Priprava na očetovstvo bo zagotovo kar stresna, ker se bliža zima,« je Kraft razmišljal na predstavitvi reprezentance v Salzburgu.

Ob tem je priznal, da trenutno največ pozornosti zahteva prav logistika okoli datuma rojstva. »Ravno v tistem času bomo na severu Evrope, zato si zdaj veliko razbijamo glavo s tem, kako bi se, ko bo enkrat tako daleč, najhitreje vrnil domov. Obstaja več možnosti, pri porodu pa si želim biti nujno zraven,« je poudaril 32-letni Avstrijec in pripomnil, da bo pred novoletno turnejo izpustil kakšen vikend svetovnega pokala.

Stefan Kraft je zadovoljen s svojo zdajšnjo pripravljenostjo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Od avgusta mu gre vse kot po maslu

Boj za veliki kristalni globus tokrat pri njem ne bo v ospredju. »Glede tega se mi verjetno ne bo izšlo. A dejstvo, da bom postal oče, mi vliva dodatno energijo. Sem vsekakor ‘so-noseč’, vse pridno ponavljam za Mariso,« je dodal v smehu Kraft, ki pri ženi za zdaj ni opazil nihanj razpoloženja: »Morda je le nekoliko bolj pozabljiva, kar pa si lahko seveda privošči.«

Da bi bil čim bolje pripravljen, je posegel tudi po literaturi. »Prijatelji so mi podarili nekaj tipičnih ‘moških knjig’ o očetovstvu – zelo zabavne, a vsega v njih raje ne bi bral na glas. So mi pa res pomagale. Zdaj sem zelo sproščen,« je razkril avstrijski šampion, ki je imel poleti določene težave s patelarno tetivo. Zdaj je spet bolj ali manj vse v najlepšem redu.

»Od avgusta naprej mi gre vse kot po maslu. Odlično sem treniral in zdaj sem tam, kjer moram biti.« V prihajajoči zimi ga čakajo številni vrhunci – novoletna turneja, svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu in olimpijske igre v Predazzu. »Sezona ima polno vrhuncev, a največjega bom imel seveda doma – 2. decembra,« je še pribil Kraft.