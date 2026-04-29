Kralj Anže od Hrušice do žarometov Sočija in Los Angelesa (FOTO)

V prav posebnem spominu bo 38-letniku ostal nastop na olimpijskih igrah v Sočiju. Februarja 2014 je slovenska reprezentanca prvič dotlej nastopila na prestižnem olimpijskem hokejskem turnirju in se uvrstila v četrtfinale, v katerem so bili boljši poznejši podprvaki Švedi. FOTO: Matej Družnik/Delo

Z Mariborčanko Ines Dominc se je spoznal kot najstnik, romanca se je prelevila v ljubezen. Diplomantka fakultete za turizem se je za njim preselila v Los Angeles, poleti 2013 sta se poročila na Otočcu. Sta ponosna starša 11-letne Neže in 9-letnega Jakoba. FOTO: dokumentacija Dela

Anže Kopitar ohranja svoje športne gene. Mama Mateja prihaja iz znane jeseniške košarkarske družine, oče Matjaž pa je bil vrsto let hokejski reprezentant in pozneje tudi selektor naših risov. Med drugim jih je vodil na olimpijskem turnirju v Sočiju 2014. FOTO: dokumentacija Dela

Po slehernem od dveh naslovov prvaka NHL je naš hokejski zvezdnik doživel veličastna sprejema. Prvič, junija 2012 na domači Hrušici, in nato dve leti pozneje v dvorani Podmežakla na Jesenicah, kjer je začel svojo izjemno športno pot. FOTO: Igor Zaplatil

Stanleyjev pokal v hokejskem svetu ohranja prav posebno lovoriko. Anže Kopitar je med tistimi izbranci, ki so dvakrat osvojili pokal, ki ga v NHL podeljujejo najboljšemu moštvu v sezoni. Obakrat je bila Kopitarjeva vloga pri naslovu zelo vidna. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Ne le s svojim hokejskim znanjem, vedno znova nas je navduševal tudi v pogovorih s svojim razmišljanjem, prijaznostjo, pristopom do športa in vsakdanjega življenja. Fotografija je nastala pred 15 leti, ko smo se v New Yorku ob gostovanju Los Angelesa pogovarjali z našim asom. FOTO: Leon Grün/Delo

Ko se je poleti po sezoni vrnil domov, je rad igral nogomet. Najraje kar na svoji Hrušici, na priljubljenem Placu, igrišču blizu domače hiše. Bil je tudi med udeleženci turnirja, tako kot njegov tedanji reprezentančni soigralec Žiga Jeglič. FOTO: Blaž Samec/Delo

Za slovensko reprezentanco je prvič nastopil na SP 2005 v Innsbrucku, tako pa se je leto pozneje veselil gola na prvenstvu v Rigi proti močni reprezentanci Finske. Anže Kopitar je bil med risi na štirih prvenstvih najvišjega razreda: v letih 2005, 2006, 2008 in 2015. FOTO: Aleksandr Demjančuk/Reuters

Že kot najstnik je na ledeni ploskvi močno opozoril nase in se pri 17 letih uvrstil med članske reprezentante Slovenije. Takrat je igral pri klubu Södertälje na Švedskem, od tod pa ga je pot vodila pod žaromete NHL, kjer je spisal izjemno poglavje, dolgo kar dve desetletji. FOTO: dokumentacija Dela