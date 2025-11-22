Kralji Anžeta Kopitarja na svojem ledu izgubili z Bostonom

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na svojem ledu po podaljšku z 1:2 izgubili dvoboj z ekipo Boston Bruins. Slovenski kapetan gostiteljev Anže Kopitar v 18 minutah in petih sekundah na ledu ni dosegel točke. Dvoboj je po dveh minutah in 27 sekundah dodatka odločil Morgan Geekie s svojim drugim golom.

V prvih dveh tretjinah ni bilo zadetkov, šele po osmih minutah in sekundi zadnjega dela igre se je izid spremenil, ko je Geekie goste popeljal v vodstvo. Z igralcem manj na ledu so petič v sezoni nato zadeli kralji, še tretjič je bil v takih priložnostih uspešen Joel Armia, ki je zadel po protinapadu v 54. minuti dvoboja.

Moštvi sta igrali podaljšek, v katerem so domači napravili kar nekaj napak. Eno izmed teh je izkoristil Geekie. Med podajalci je bil pri obeh golih gostov Nikita Zadorov.

Pred zadetki so imeli domači med drugim tudi petkrat številčno premoč, ki pa jih niso izkoristili. Sami so bili v tem času oslabljeni le enkrat, ko je sredi sedme minute prve tretjine dvominutno kazen dobil Corey Perry zaradi nepravilnega oviranja Zadorova.

Tri minute pozneje je moral za dve minuti na klop Sean Kuraly, ki je bil izključen še ob koncu sedme minute drugega dela zaradi spotikanja Kopitarja. Kuraly je nato protestiral in dobil še desetminutno kazen.

Los Angeles Kings z desetimi zmagami in dvanajstimi porazi trenutno zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference.

Standings provided by Sofascore

Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v noči na torek po slovenskem času, ko bodo gostili Ottawo Senators.

Alex Tuch je imel s štirimi podajami največ točk v ekipi Buffalo Sabres, ki je doma z 9:3 nadigrala Chicago Blackhawks. Jason Zucker je dodal gol in podajo ob vrnitvi na led po poškodbi, vratar Ukko-Pekka Luukkonen pa 20 obramb za sablje, ki so dobile tri od zadnjih štirih tekem.

Tri točke je z goloma in asistenco zabeležil Matt Boldy za slavje Minnesota Wild s 5:0 proti Pittsburgh Penguins. S tem je podaljšal niz tekem z najmanj točko na šest, v tem času jih je zbral deset. Njegova ekipa je najmanj točko osvojila sedmič zapored. Vratar Filip Gustavsson je zaustavil vseh 19 strelov tekmecev in je 13. led zapustil nepremagan.

Šestič v nizu je najmanj točko osvojila ekipa Carolina Hurricanes po zmagi s 4:3 v Winnipegu nad Jets. Za zmagovite goste so zadeli dvakrat Jordan Staal ter Seth Jarvis in Andrej Svečnikov.