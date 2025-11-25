LA Kings do prve zmage po treh zaporednih porazih

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni prvenstva NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so prekinili črni niz treh porazov. Tokrat so v domači dvorani gostili Ottawa Senators in zmagali z 2:1. Odločilni gol je z igralcem več na ledu dosegel Brandt Clarke.

Clark je z notranje strani modre črte zadel le dve sekundi pred koncem t. i. power playa in prekinil niz treh porazov Los Angelesa.

Za kralje je zadel tudi Warren Foegele, ki je domače popeljal v vodstvo na začetku zadnje tretjine, ko je izkoristil podajo Joela Armie, ki je plošček poslal po desnem krilu. Armia ima točke na treh zaporednih tekmah.

Brandt Clark (št. 92) je z notranje strani modre črte zadel le dve sekundi pred koncem t. i. power playa. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect

»Mislim, da se moramo držati svoje identitete, iskati priložnosti in jih izkoristiti. Naša ekipa je pokazala vztrajen trud, kup kazni, ki nam jih je uspelo izničiti, nato pa nam je "power play" prinesel gol,« je za dejal Foegele.

Joel Edmundson je asistiral pri obeh golih domače ekipe, vratar Darcy Kuemper pa je zbral 27 obramb. Kopitar je odigral slabih 18 minut tekme, vendar je njegova statistika tokrat ostala prazna.

Trener Jim Hiller se je po tekmi razgovoril, kako so njegovi varovanci našli način za zmago doma, obenem pa dosegli gol z igralcem več.

»No, verjetno bi dobili še nekaj tekem, če bi na prejšnjih dosegli en ali dva zadetka z igralcem več. Tekma je zame zelo podobna vsaj še petim na domačem ledu, na katerih smo bili prekratki za gol. Lahko bi obžalovali priložnosti, vendar ko plošček najde pot, slavimo. Tako pomembno je to. Naša igra z igralcem več je danes naredila razliko,« je po tekmi razmišljal domači trener.

Edini gol za goste je dosegel Fabian Zetterlund, ki je devet minut in 11 sekund pred koncem tekme izenačil na 1:1 s svojim tretjim golom v sezoni.

Leevi Merilainen je za Ottawo, ki je v Los Angeles prišla po zmagah nad Anaheimom in San Josejem, zbral 20 obramb.