Kralji po preobratu v končnici izsilili podaljšek, a ostali brez zmage

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu proti Detroit Red Wings izgubili s 3:4. O zmagovalcu so odločali kazenski streli, potem ko se je redni del končal z rezultatom 3:3, podaljšek pa ni prinesel zmagovalca. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je v statistiko vpisal podajo.

Po prvi tretjini brez zadetkov so v 13. minuti druge tretjine povedli gostitelji z golom Alexa Laferrierja. Gostje so z goli Alexa DeBrincata in Marca Kasperja še pred koncem drugega dela rezultat obrnili v svojo korist (2:1).

Ko je Kasper zadel drugič na tekmi, v 15. minuti tretje tretjine, in povišal vodstvo Detroita na 3:1, je kazalo na zmago gostov. A domači ekipi je v samem zaključku tekme uspel preobrat.

Za vrnitev v igro je poskrbel Corey Perry, ki je v razmaku vsega pol minute dosegel dva zadetka. Ključni gol za izenačenje na 3:3 je dosegel minuto in pol pred koncem rednega dela, ko so domači igrali brez vratarja. Eden od podajalcev pri tem zadetku je bil Anže Kopitar.

Anže Kopitar med izvajalci kazenskih strelov ni bil. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Tekma se je tako nadaljevala v podaljšku, ki pa ni prinesel odločitve. Sledili so kazenski streli, kjer je bil Lucas Raymond edini uspešni izvajalec in je tako Detroitu zagotovil dodatno točko. Perry, ki je izsilil podaljšek, pri svojem poskusu kazenskega strela ni bil uspešen.

