Kralji povečali zaostanek za najboljšimi

Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL na domačem ledu klonili proti Columbus Blue Jackets z 1:3. Kapetan kalifornijske zasedbe Anže Kopitar je igral 20:29 minute in se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Gostujoča zasedba je temelje za zmago v Crypto.com Areni postavila že v uvodni tretjini, ko je dvakrat zadel Kanadčan Mason Marchment. Gostitelji so v končnici druge tretjine prek Rusa Andreja Kuzmenka znižali na 1:2, zadnji žebelj v domačo krsto pa je pet minut pred koncem dvoboja zabil Rus Kiril Marčenko.

Kralji so v rezultatski krizi, na zadnjih šestih tekmah so dosegli le eno zmago. V zadnjem obdobju igrajo v krču, kar je priznal Joel Edmundson. »Na vsaki tekmi želimo pripraviti predstavo za naše odlične navijače, a nam igra nikakor ne steče. Naš glavni problem je, da ne zabijamo golov. V najkrajšem možnem času moramo najti rešitev za to težavo,« je dejal kanadski branilec v vrstah kalifornijske zasedbe. Zasedba iz mesta angelov je po enajstem porazu na sedmem mestu v zahodni konferenci, naslednja tekma pa jo čaka že v noči na sredo, ko bo gostila Seattle Kraken.

Na sporedu so bile še tri tekme. Tampa Bay je brez večjih težav premagala St. Louis s 4:1, Philadelphia je bila boljša od Vancouvra s 5:2, Seattle pa je v predmestju Los Angelesa ugnal Anaheim s 3:1. Zasedba s Floride je s kolektivno predstavo na kolena položila St. Louis. Darren Raddysh je za zmago prispeval gol in dve podaji, med strelce pa so se vpisali še Pontus Holmberg, Anthony Cirelli in Oliver Bjorkstrand. Domači vratar Andrej Vasilevski je zbral 23 obramb, pri gostih pa je edini gol dosegel Justin Faulk.

Zasedba iz mesta bratske ljubezni se je v uvodnih dveh tretjinah mučila z Vancouvrom, v tretji pa ji je steklo in zabila kar štiri gole, potem ko so zadeli Carl Grundstrom, Christian Dvorak, Owen Tippett in Matvej Mičkov. V drugi tretjini se je med strelce vpisal tudi Nikita Grebjonkin, medtem ko sta za goste zadela Max Sasson in Drew O'Connor.

Seattle, naslednji tekmec Los Angeles Kings, je z dvema goloma Jordana Eberleja in enega Fredericka Gaudreauja slavil v Anaheimu. Pri gostiteljih se je med strelce vpisal le Finec Mikael Granlund.