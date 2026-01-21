  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

    Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
    Za Los Angeles Kings je to druga januarska zmaga po rednem delu. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
    Za Los Angeles Kings je to druga januarska zmaga po rednem delu. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
    T. E., STA
    21. 1. 2026 | 07:28
    21. 1. 2026 | 07:32
    Hokejisti Los Angeles Kings, katerih dres v svoji zadnji sezoni severnoameriškega prvenstva NHL nosi tudi slovenski as Anže Kopitar, so po štirih zaporednih porazih – tri so doživeli po podaljšku ali kazenskih strelih – prišli do zmage. Tokrat so s 4:3 premagali New York Rangers, kapetan Kopitar pa je še vedno na seznamu poškodovanih in ni igral.

    Odkar Kralji igrajo brez kapetana Kopitarja, jim ne gre vse po načrtih, tokrat pa so le razveselili domače navijače v dvorani Crypto.com. V odsotnosti poškodovanega vratarja Darcyja Kuemperja je taktirko uspešno prevzel Anton Forsberg in zbral 28 obramb. Izkazal se je tudi Kevin Fiala, ki je dosegel gol in podajo. Med strelce so se za Kralje, ki so ta mesec dosegli komaj drugo zmago po rednem delu, s katero so prekinili črn niz štirih porazov, vpisali še Adrian Kempe, Taylor Ward in Andrej Kuzmenko.

    Kuemper je sicer začel tekmo proti Rangers, iz osmih strelov prejel dva zadetka, nato pa moral po trčenju z Jonnyjem Brodzinskim še pred koncem uvodne tretjine zapustit led. V vratih ga je zamenjal Forsberg, tudi član kanadske olimpijske ekipe za igre v Milanu/Cortini, ki je pokazal izjemno predstavo.

    Za Newyorčane, ki so zadnji v vzhodni konferenci, je J.T. Miller dosegel dva gola. Vratar Jonathan Quick, ki je dolga leta branil za Kralje, je zaustavil 23 strelov. Naslednja tekma kralje čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri St. Louis Blues. To bo zanje prva od šestih tekem v gosteh.

