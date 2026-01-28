  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Kralji v Detroitu pripravili presenečenje

    Los Angeles Kings so na gostovanju v Detroitu slavili s 3:1 in mu preprečili skok na vrh vzhoda. Kralji so na osmem mestu na zahodu.
    Los Angeles Kings so Detroit Red Wings premagali s 3:1. FOTO: Brian Bradshaw Sevald/Imagn Images Via Reuters Connect
    Los Angeles Kings so Detroit Red Wings premagali s 3:1. FOTO: Brian Bradshaw Sevald/Imagn Images Via Reuters Connect
    T. E., STA
    28. 1. 2026 | 07:37
    28. 1. 2026 | 07:48
    4:06
    Hokejisti moštva Los Angeles Kings, še vedno brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, so ponoči v ligi NHL pripravili prvovrstno presenečenje in s 3:1 zmagali v Detroitu ter Rdečim krilom preprečili, da se zavihtijo na vrh vzhodne konference. Z novo zmago je Los Angeles zdaj osmi na zahodu.

    Domačo mrežo je načel Samuel Helenius v 30. minuti, Detroitu pa je šlo dokončno za nohte, ko je Andrej Kuzmenko v 47. minuti izkoristil izključitev Jacoba Bernard-Dockerja. Alex DeBrincat je dve minuti in 15 sekund pred koncem vrnil upanje Detroitu, ko pa so gostitelji zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu, je napako za dokončno zmago Los Angelesa izkoristil Corey Perry. Anton Forsberg je zbral 26 obramb.

    V zgodovino hokeja pa se je zapisal Patrick Kane, ki je bil podajalec pri edinem golu Detroita. Skupaj je v karieri zbral že 1374 strelskih točk in ujel slovitega Mika Modana na 27. mestu večne lestvice strelcev v ligi. Pred njima je na seznamu med v ZDA rojenimi igralci le še Brett Hull (1391).

    Los Angeles bo serijo gostovanj po prostem večeru nadaljeval v Buffalu. Ta je bil ponoči strelsko zelo razpoložen in s 7:4 slavil v Torontu. Izjemno učinkovit je bil Šved Rasmus Dahlin, ki je prvič v karieri na tekmi lige NHL dosegel tri gole, temu pa dodal dve podaji. Montreal je s 3:2 v podaljšku ugnal vodilno ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights. Po štirih minutah dodatnega dela je zabil Jake Evans. Za domače sta zadela še Cole Caufield, ki je dosegel že 30. gol v sezoni in Phillip Danault. Pavel Dorofejev je bil strelec obeh golov za viteze.

    Izjemno težko delo je imela tudi drugouvrščena ekipa zahoda Minnesota. V domačem St. Paulu je proti Chicagu zaostajala že z 0:3, po izvajanju kazenskih strelov pa s 4:3 vendarle osvojila še drugo točko in slavila 17. zmago v zadnjih 18 obračunih s Chicagom. Junaka domače zmage sta bila Jared Spurgeon, ki je dobri dve minuti pred koncem poskrbel za izenačenje in Kiril Kaprizov, ki je edini zadel kazenski strel. Za domače sta zadela še Jakov Trenin in Joel Eriksson Ek, Jesper Wallstedt pa je zbral 29 obramb. Strelci za goste so bili Teuvo Teravainen, Ryan Donato in Ilija Mihejev.

    Nov poraz pa so v domači dvorani doživeli branilci naslova Florida Panthers. S 4:3 jih je ugnal Utah. Odločilen je bil gol Mihaila Sergačeva v 52. minuti, napako ob menjavi vratarja s šestim hokejistom na ledeni ploskvi pa je v zadnji minuti za 4:2 kaznoval Barrett Hayton. Carter Verhaeghe je 16 sekund pred koncem "kozmetično" popravil poraz.

    Seattle je premagal Washington s 5:1. Nov gol pa je za ekipo iz prestolnice dosegel Rus Aleksej Ovečkin. Ta je prepričljivo prvi na večni lestvici strelcev z 918 zadetki, nekdanji upokojeni kanadski zvezdnik Wayne Gretzky na drugem mestu je v karieri dosegel 894 golov. In kot kaže, bo rekord Ovečkina obveljal kar za dolgo. Med aktivnimi igralci je Ovečkinu najbližje Pittsburghov 38-letni Sidney Crosby, ki je na 15. mestu pri 652 golih, 35-letni Steven Stamkos (Nashville) na 21. mestu je doslej dosegel 607 zadetkov.

