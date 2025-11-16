Kralji zmagujejo z obrambo, dovolj je bilo nogometnih 1:0

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL z 1:0 v gosteh ugnali Ottawo Senators. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je na ledu prebil 16:44 minute in ni bil udeležen pri edinem golu na tekmi.

Kralji so po četrti zaporedni zmagi, vse so dosegli na gostujoči turneji z ekipami vzhodne konference, napredovali na tretje mesto zahodnega dela lige ter na vrh pacifiške divizije. Ob odigrani tekmi več imajo 24 točk oziroma eno več od Anaheim Ducks. Na zahodu imata več točk le Colorado Avalanche (29) in Dallas Stars (27).

Edini zadetek na tekmi je padel sredi prve tretjine, ko je pred vrati senatorjev plošček skozi noge mimo Linusa Ullmarka preusmeril Alex Laferriere po strelu Mikeyja Andersona z modre linije.

»Ne bi rekel, da je bil to naš rezervni načrt, saj je Ottawa igrala res dobro. Igrali so kot običajno, ko tekmecem ne želimo dopuščati ničesar. Za ekipi danes ni bilo veliko prostora in posledično priložnosti, zato sem ponosen na fante, ker so se s tem dobro spopadli,« je po dvoboju v kanadski prestolnici dejal trener kraljev Jim Hiller.

Anže Kopitar je proti vratom streljal dvakrat. Dobil je osem od 13 sodniških metov. Gostujoči vratar Anton Forsberg je ubranil vseh 17 strelov proti svojim vratom, tudi domači čuvaj mreže Ullmark je na koncu zbral 17 obramb po enem strelu več proti svojemu golu.

Liga NHL:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:3

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:0

Montreal Canadiens - Boston Bruins 2:3

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 0:1

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 4:5 (podaljšek)

Washington Capitals - New Jersey Devils 2:3 (kazenski streli)

Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 3:4 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - New York Rangers 1:2 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 3:2

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:4

Dallas Stars - Philadelphia Flyers 5:1

Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:4 (kazenski streli)

Seattle Kraken - San Jose Sharks 4:1