Kramerjeva do prve zmage v svetovnem pokalu

Avstrijka Marita Kramer je na sobotni tekmi v smučarskih skokih za svetovni pokal v Sapporu prišla do svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Avstrijka je bila najboljša že v kvalifikacijah in tudi vodilna po prvi seriji. Najboljša Slovenka je bila na osmem mestu Nika Križnar. Ema Klinec je na koncu osvojila 14. mesto, Katra Komar pa 27.



Karavana svetovnega pokala se je po daljšem premoru prvič pomerila v letu 2020, tradicionalno na daljnem vzhodu, v Sapporu na Japonskem.



Kramerjeva je v prvi seriji pristala pri 131 metrih, finalu pa temu dodala še tri metre in skupno zbrala 279,6 točke. Druga je bila Norvežanka Maren Lundby z daljavo dneva v finalu, 139 metri in 275,0 točkami. Tretja je bila še ena Avstrijka, Eva Pinkelnig, ki si je po prvi seriji delila četrto mesto, v finalu pa skočila 134 metrov in se z 271,1 točke povzpela na stopničke.



Lundbyjeva je bila druga že po prvi seriji, na tretjem mestu pa je bila domačinka Sara Takanashi, ki je na koncu s 262,3 točkami končala na četrtem mestu.



Najboljša Slovenka je bila Križnarjeva (121 m in 124,5 m/263,3 točke), ki je v finalu izgubila dve mesti, vseeno pa tekmo končala med najboljšo deseterico.



Klinčeva je bila po prvi seriji 13., na koncu pa zasedla 14. mesto (116,5 m in 118,5 m/218,3 točke). Nove točke si je zagotovila tudi mlada Katra Komar, ki je v drugi seriji ostala na 27. mestu.



Špela Rogelj je bila v prvi seriji s 100,5 metri prekratka in je na 34. mestu ostala izven finala, že pred tem je bila v današnjih kvalifikacijah neuspešna Jerneja Brecl.



V noči na nedeljo bo v Sapporu še druga tekma svetovnega pokala.