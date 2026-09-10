Velike spremembe pri Kranjcu, Dvornikova: Tako dobro se še nisem počutila

Slovenska alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z visokimi cilji pogledujeta proti novi sezoni, ki se bo tradicionalno začela 24. in 25. oktobra z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Söldnom. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ushuaii v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo.

»Počutim se se dobro. Kar se tiče smučanja, se počutim v tem delu leta, tako kot se še nisem do zdaj. Vse je pozitivno in z dobrim nastavkom za finiš pred začetkom sezone,« je na današnji novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani dejala Dvornik.

Po poškodbi znova samozavestna

Povratnica po poškodbi se dobro počuti tudi telesno.

»Počutim se močno, agilno in tudi gleženj za zdaj uboga,« je zadovoljna s potekom okrevanja povedala Dvornik.

Po osmih letih je znova trenirala na Novi Zelandiji, potem ko je v prejšnjih sezonah priprave na snegu opravljala v Ushuaii. »Šlo je za spremembo, če primerjam s tem, kako sem tam že trenirala. Pogoji so bili odlični, tam je bila tudi moja družina, ki je bivala v lastni režiji,« je dejala.

»Naredili smo dobre, težke in zahtevne treninge in mislim, da nismo prav nič zgrešili,« je še povedala Dvornik, ki se enakovredno posveča obema tehničnima disciplinama. »Slalom in veleslalom, ni debate, sta disciplini, v katerih želim enakovredno nastopati in dosegati vrhunske rezultate,« je poudarila 25-letnica, ki je bila doslej na tekmah svetovnega pokala najvišje na četrtem mestu.

»Rezultatsko nerada karkoli napovedujem. Želim si predvsem, da povsem pozabim na poškodbo, čeprav me gleženj še vedno malce spominja nanjo. Želim ostati zbrana na svoje dobre nastope in potem ni razloga, da rezultati ne bi bili dobri.«

Do Söldna še brez hitenja

Z delom na Novi Zelandiji je zadovoljen tudi trener Aleš Valenti.

»Treningi so potekali po zadanem načrtu. Naredili smo tretjino slalomskih in dve tretjini veleslalomskih treningov. Pogoji so bili dobri in poskušali smo jih čim bolje izkoristiti. Trening je bil uspešen, formo pa bomo poskušali obdržati in jo do prvih tekem še nadgraditi.«

Neja Dvornik se po poškodbi gležnja vrača z dobrimi občutki in poudarja, da želi tudi v novi sezoni enakovredno nastopati v slalomu in veleslalomu. FOTO: Roni Rekomaa/Lehtikuva via Reuters

Ob tem bodo pozorno spremljali tudi odziv Dvornikove na obremenitve.

»Malce moramo poslušati njeno telo in videti, kako se bo odzvalo na dodatne obremenitve, da bo lahko na tekmah pokazala vse, kar zna.«

Valenti je nato razkril še načrt do uvodne tekme v Söldnu.

»Zdaj bomo za približno tri tedne naredili smučarski premor, Neja pa se bo posvetila kondicijski pripravi. Konec meseca nas čaka še krajši slalomski trening v dvorani, nato pa sledijo sklepne priprave na prvo tekmo v Söldnu.«

Kranjec zamenjal smuči, trenerja in serviserja

Slovenski veleslalomski as, olimpijski podprvak iz Pekinga 2022, bo v novo sezono vstopil z velikimi spremembami. Po novem bo smučal na smučeh znamke Nordica, zamenjal pa je tudi trenerja in serviserja.

»Iz Argentine sem prišel zelo zadovoljen. Naredili smo dober kamp z veliko smučarskimi dnevi,« je povedal Kranjec, ki po novem sodeluje z Denisom Šteharnikom, nekdanjim trenerjem Ilke Štuhec in Neje Dvornik.

»Letos sem opravil velike spremembe z menjavo materiala in ekipe. Imam drugega serviserja in trenerja, a smo se zelo hitro ujeli in zelo dobro delamo. Tudi z materialom sem zadovoljen. Veliko stvari sem moral preizkusiti na novo, a je moja ocena pozitivna.«

Kranjec tudi po vseh spremembah ne skriva visokih ambicij.

»Cilje imam vedno visoke in po teh pripravah grem lahko mirno v novo sezono,« je dodal 33-letnik, ki bo do uvodne tekme v Söldnu treniral na ledeniku Saas-Fee.

Največ rezerve na začetku proge

»Žan je tekmovalec, ki ima izjemne občutke in točno čuti, kaj ima pod nogami. Ko se nastavitve zadane, je samozavesten in deluje perfektno. Po drugi strani pa je lahko to tudi slaba plat, saj če se ne počuti tako, težko tekmuje na najvišji ravni,« je o novem varovancu dejal izkušeni trener Šteharnik.

Žan Kranjec bo v novo sezono vstopil s precej spremenjenim okoljem, saj je zamenjal smuči, trenerja in serviserja, po pripravah v Argentini pa pravi, da se je z novo ekipo dobro ujel. FOTO: Borut Živulović/Reuters

»V novi sezoni sezoni si želim, da popravi prvi del proge, saj analize kažejo, da ima tam največ prostora za napredek. V srednjih delih proge je večinoma med najboljšimi, nato pa je nekaj časa v zadnjih sezonah izgubljal še čisto pred ciljem.«

Šteharnik kljub temu ne dvomi o Kranjčevih sposobnostih.

»A dejstvo je, da Žan zna smučati in ve, kaj je potrebno za stopničke. Potrebuje občutke, da je lahko suveren in to je naša glavna naloga, da mu omogočimo do začetka tekem.«