Kranjec je imel tisoč težav, slabo je tekmoval in imel napačno čelado

Slovenskemu alpskemu smučarju Žanu Kranjcu se pot v Severno Ameriko ni obrestovala z vrhunskim dosežkom. V finalu veleslaloma v Palisades Tahoeju je izgubil kar deset mest. Tekmo je končal na 16. mestu, kar je njegov daleč najslabši izid sezone. Trener Kranjca Klemen Bergant za ponesrečeni finale krivi tudi preveliko čelado.

Po svetovnem prvenstvu v Franciji se svetovni pokal alpskih smučarjev nadaljuje v Kaliforniji. Kranjec, ki je prvenstvo v Courchevelu končal z dvema šestima mestoma v paralelnem in specialnem veleslalomu, je bil na zelo dobri poti do nove vrhunske uvrstitve tudi po prvi vožnji veleslalomu v ZDA. Z zaostankom 64 stotink za svetovnim prvakom iz Švice Marcom Odermattom je imel odlično izhodišče za napad.

Bergant: Drugega teka se je že iz štarta lotil narobe

Na drugi progi pa je že od starta izgubljal stotinke v primerjavi z najboljšimi. Njegov zaostanek za končnim zmagovalcem je znašal 2,58 sekunde. V finalu je imel težave tudi olimpijski in svetovni prvak ter najboljši smučar zime Odermatt, ki je kljub vožnji, ki je spominjala na divji rodeo, prišel do drugega mesta. Ob težavah prvega favorita je z razliko zgolj treh stotink sekunde zmagal Avstrijec Marco Schwarz, peti po prvi vožnji, je bil v finalu najhitrejši za karierno prvo veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu.

Klemen Bergant FOTO: Matej Družnik

V slovenskem taboru niso bili zadovoljni z razpletom. Glavni trener slovenske moške tehnične ekipe Klemen Bergant je bil precej kritičen, krivil pa je tudi neustrezno opremo. »Žan je slabo tekmoval, predvsem v drugem teku. Imel je tisoč in eno težavo, tudi s preveliko čelado, kar se ne bi smelo zgoditi.«

»Drugega teka se je že iz štarta lotil narobe in nato v drugem sektorju naredil tudi eno veliko napako. Bil je slab dan. Upam, da bo na slalomu bolje smučal. Vemo sicer, da so v slalomu pričakovanja manjša, a je to za Žana pomemben dan, saj gre za zadnjo tekmo zanj pred domačo Kranjsko Goro,« je dejal.

Slalom v ZDA zadnji preizkus pred Kranjsko Goro

Kranjec bo nastopil v svojem komaj drugem slalomu te sezone. Na štartu prve vožnje ob 19. uri bo nosil številko 31. Na SP v Courchevelu je odstopil v prvi vožnji. Po ponesrečenem sedmem veleslalomu sezone ima Kranjec zgolj še teoretično možnost za osvojitev veleslalomskega malega kristalnega globusa.

Odermatt ima na vrhu seštevka 540 točk, 195 več od slovenskega asa (345), ki bo priključek do najboljše pred finalom sezone v Andori lovil na dveh veleslalomih na domači strmini v Kranjski Gori.