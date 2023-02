Kranjec najslabše v tej sezoni, zmaga v Avstrijo

Avstrijec Marco Schwarz je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal v ameriškem Palisades Tahoeju. Drugo mesto je z zaostankom treh stotink sekunde zasedel Švicar Marco Odermatt, tretje pa Norvežan Rasmus Windingstad, ki je zaostal 36 stotink. Edini Slovenec Žan Kranjec je sedmi veleslalom v sezoni končal na 16. mestu.

Kranjec, ki se je na prvo postavitev podal s številko tri, je bil po polovici preizkušnje šesti, za vodilnim Odermattom pa je zaostajal 64 stotink sekunde. V drugo je po ponesrečeni vožnji ogromno izgubil in zabeležil najslabšo uvrstitev v tej sezoni. Za Schwarzem, ki je bil po prvi vožnji peti, je na koncu zaostal 2,58 sekunde. Najboljši slovenski veleslalomist zadnjih sezon na prejšnjih šestih tekmah ni bil slabši od šestega mesta. Šesti je bil v tej disciplini tudi na svetovnem prvenstvu v Courchevelu.

Odermatt pri 540 točkah

V tesnem razpletu današnje preizkušnje je najboljšo drugo vožnjo odpeljal Schwarz in vrgel rokavico prvim štirim. Najprej sta zaostala Norvežana Lucas Braathen in presenečenje prve vožnje Windingstad, nato pa še Francoz Alexis Pinturault.

Žan Kranjec FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Zadnji se je na progo podal Odermatt in ob številnih napakah šele drugič v tej sezoni v tej disciplini priznal premoč kateremu od drugih smučarjev. Vseeno je zabeležil še 16. stopničke to sezono. Za Schwarza je bila to peta zmaga v karieri, prva v veleslalomu in prva po slalomu v Schladmingu pred dvema letoma. Za Windingstada so to tretje stopničke v svetovnem pokalu in druge v veleslalomu.

V seštevku discipline ima po sedmih preizkušnjah Odermatt zdaj 540 točk, tekmo v Schladmingu je Švicar izpustil. S 100 točkami zaostanka mu sledi danes četrtouvrščeni Norvežan Henrik Kristoffersen. Kranjec je ostal tretji, saj ima 345 točk. Četrti je po novem Schwarz, ki je zbral 324 točk.

Marco Odermatt FOTO: Sean M. Haffey/AFP

V Palisades Tahoeju, nekoč znanemu kot Squaw Valley in tudi prizorišču olimpijskih iger leta 1960, so sicer nazadnje v svetovnem pokalu moški tekmovali v sezoni 1968/69, ženske pa pred slabimi šestimi leti.