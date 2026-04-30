Kranjec se je odločil za spremembo, gre po poti Parisa in Neuretherja

Najboljši slovenski alpski smučar zadnjih let Žan Kranjec se je odločil za spremembo. Po devetnajstih letih sodelovanja zapušča Rossignol, po naših informacijah bo naslednjo sezono tekmoval na smučeh proizvajalca Nordica.

»Po 19 letih skupnega potovanja je čas, da obrnem nov list. Vse, kar sem doslej dosegel v svoji karieri, sem dosegel na smučeh Rossignol – zmage v svetovnem pokalu, stopničke in olimpijsko srebrno medaljo. Hvaležen sem za vse, kar smo skupaj dosegli na tej poti. Hvala za podporo in zaupanje,« je na družbenih omrežjih zapisal Kranjec.

Za 33-letnikom je skromna sezona v svetovnem pokalu, v kateri se prvič po letu 2017 ni povzpel na stopničke. V času sodelovanja z Rossignolom je vknjižil dve zmagi, 15 uvrstitev na zmagovalni oder, tretje mesto v veleslalomskem seštevku leta 2023 in srebrno kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu.

Sedaj naj bi se odločil za Nordico. S smučmi tega proizvajalca že tekmuje slovenska smučarka Andreja Slokar, ki je minulo sezono v celoti izpustil zaradi poškodbe. Z italijanskim podjetjem dlje časa uspešno sodeluje tudi italijanski smučar Dominik Paris, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji osvojil bron v kraljevski disciplini, več let pa je opremo tega proizvjalca uporabljal tudi nemški specialist za tehnične discipline Felix Neurether.