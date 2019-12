Kranjec tokrat brez blokade »v Ameriki ne zmorem«

Verjame, da je lahko med boljšimi

Vodičan je na prvem veleslalomu sezone na ledeniku Rettenbach pokazal mentalno zrelost. S 3. mestom je nakazal na uspešno sezono. FOTO: Matej Družnik/Delo

V Koloradu še ni sestavil dobre tekme

Hrobatu rezultat kariere

Švicar Marco Odermatt je zaznamoval včerajšnji superveleslalom na progi Ptic roparic (1:10,90). Za 22-letnika je to prva zmaga v karieri in tretje stopničke. S številko 2 (pred njim je odstopil Adrien Theaux) se je kljub veliki napaki v zgornjem delu proge veselil prvenca: »Bil sem povsem na robu, več kot to ni bilo mogoče. Podatkov o progi nisem imel, v glavi sem si izrisal eno linijo in se je držal.« Drugi je bil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (+0,10), tretji Avstrijec Matthias Mayer (0,14), po petih tekmah vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trije Slovenci od petih so osvojili točke. Zelo tekoč nastop je pokazal Miha Hrobat, v cilju se je z dvignjenimi rokami veselil 16. mesta (1,52), dosegel je rezultat kariere. Klemen Kosi je bil 20. (1,84), Martin Čater 26. (1,92). Danes ob 19. uri bo še smuk.



je novo smučarsko sezono začel kot tretji veleslalomist sveta in že ob prvi priložnosti na uvodni tekmi za svetovni pokal v Söldnu potrdil svoj status. Čeprav je od uspeha na Tirolskem, s katerim je vknjižil četrte stopničke v karieri, minil poldrugi mesec, je prepričan, da veleslalomski premor pred jutrišnjo tekmo ne bo vplival nanj. »Na smučeh se počutim dobro. Bolje kot prejšnja leta,« je samozavesten 27-letnik.V Söldnu ni dokazal le, kako visoko sodi med najboljšimi veleslalomisti s svojimi odličnimi predstavami, ki si jih ogleduje tudi lastnik petih globusov v tej disciplini, temveč tudi mentalno zrelost. Če si je ob kateri prejšnji uvrstitvi na stopničke želel, da bi se tekma končala že po nastopu na prvi progi in mu ne bi bilo treba potrjevati vrhunske uvrstitve še v finalu, je tokrat odločno in brez tekmovalne treme izbral popoln napad tudi na drugi progi. Njegovi smučarski izvedbi in telesni pripravi ne gre v ničemer oporekati, saj boljših v svetovnem pokalu skorajda ni videti, letos pa se zdi, da je storil korak naprej še mentalno – v drznosti in psihološki pripravi.Resda je od 3. mesta na ledeniški uverturi v Söldnu minilo precej časa, toda Kranjec je ostal v tekmovalnem pogonu. Takoj po nastopu na slalomu v Leviju, kjer je v svoji drugi disciplini osvojil prve točke za svetovni pokal na tem prizorišču v karieri, pa je sin trenerskim štabom odpotoval v ZDA, kjer je pilil formo za drugi veleslalom sezone. »Trenirali smo v Copper Mt. (tam je še prejšnji teden zadnje priprave za sezono hitrih disciplin opravila tudiin druge ženske smukaške ekipe, op. p.), merili smo se s Francozi, Nemci, Avstrijci, Američani …« je veleslalomist iz Bukovice pri Vodicah povedal o zadnjih treningih.V Beaver Creeku, kjer bo tekmoval jutri, se ni nikoli povsem udomačil; tam je nastopil štirikrat, točke je osvojil dvakrat. Najvišje se je povzpel na 14. mesto v sezoni 2017/18. »Res je, da na tej progi še nikoli nisem pretirano dobro tekmoval, a kljub temu verjamem, da sem lahko med boljšimi. Predvsem si želim najboljše predstave s treningov prenesti na tekmo, in potem verjamem, da bom zadovoljen,« je iz ZDA sporočil sogovornik.Odgovorni trener reprezentance za tehnične discipline, ki je vseskozi verjel in podpiral prvega moža slovenskega moškega smučanja, se nadeja, da bo Kranjcu uspeh iz Söldna pomagal tudi pri nastopu v Koloradu.»Kakšno dobro predstavo je na tem prizorišču že pokazal, res pa je, da nikoli ni sestavil celotne tekme. Se je pa v minuli zimi vendarle spoprijateljil z ZDA, izvedbe so bile boljše. Pogovarjali smo se o tem, zdi se, da nima v glavi več tiste blokade, da je to Amerika in on tega ne more,« je Bergant opozoril na pogost pojav pri vrhunskih športnikih, ko se jim v misli naseli pomislek, da jim določena proga in podlaga ne ustrezata. Treba je preskočiti tovrstne miselne okvirje in pokazati svoje znanje oziroma sposobnosti povsod; tudi to je tisto, kar najboljše tekmovalce loči od povprečnih. Zdi se, da je Kranjec tokrat pripravljen za novo poglavje.Na jutrišnji veleslalomski tekmi v Beaver Creeku (ob 17.45 in 20.45) bo ob njem nastopil še Hadalin.