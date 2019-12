Kranjec v dolini, v kateri posebej zadiha, Hadalin v težavah

Previsoki skoki in slaba vidljivost

Edini smukaški trening v Val Gardeni je dobil Kjetil Jansrud. Norvežani so bili na progi Saslong vselej zelo nevarni. FOTO: Reuters

Bergant brez komentarja

ŠŠtefan Hadalin se sooča s težavami, kakšnimi, v slovenski reprezentanci nočejo razpredati na glas. FOTO: Tadej Regent/Delo

Moška smučarska karavana se je iz Savojskih Alp preselila v Dolomite, kjer jev sezoni 2017/18 osvojil premierne stopničke v svetovnem pokalu. Odtlej je naredil velik preskok, zbral še tri uvrstitve med najboljšo trojico, v nedeljo pa bo pokazal, kako se kot tretji veleslalomist sveta z lestvice WCSL znajde na svoji najljubši progi v Alta Badii. Še prej, danes (superveleslalom) in jutri (smuk), se bodo v Val Gardeni dokazovali tekmovalci v hitrih disciplinah.Na progi Saslong, na kateri je edine stopničke v karieri v sezoni 2012/13 osvojil zdaj že upokojeni tekmovalec, slovenski smukači, ki se bodo ta konec tedna dokazovali v Val Gardeni, niso nikoli blesteli. So pa lani poskrbeli za lep ekipni uspeh, saj se je drugič v zgodovini slovenskega smučanja zgodilo, da je imela moška ekipa na tekmah hitrih disciplin med točkami kar štiri tekmovalce. Od 17. do 20. mesta so se na superveleslalomu zvrstiliin. Izplena odtlej niso več ponovili.Popotnica, s katero je vrsta odgovornega trenerjaiz ZDA prišla v Evropo, je spodbudna le za Hrobata, ki je s 16. mestom na superveleslalomu v Beaver Creeku dosegel rezultat kariere, medtem ko so fantje s točkovno ničlo povsem odpovedali na smuku. V Val Gardeni imajo možnost popravnega izpita, vendar časi, ki so jih dosegali na edinem treningu pred tekmami, ne obetajo prav veliko. Najbolj se je najhitrejšemupribližal Hrobat z debelimi tremi sekundami zaostanka. A Slovenci niso edini, ki so imeli težave, številni, tudi največji asi, so se pritoževali nad slabo vidljivostjo, (pre)hitro progo v takšnih razmerah in previsokimi skoki, ki naj bi jih prireditelji do tekem popravili ...Lani je superveleslalom zaznamoval, ki je v sezono štartal s pol manj snežnega treninga od tekmecev zaradi težav s kolenom. Vknjižil je 36. zmago, tedaj še ni vedel, da bo prav ta njegova zadnja v svetovnem pokalu, saj je čez dva meseca sklenil uspešno pot. Norvežani so bili vselej najbolj nevarni na tem terenu, polnem valov in skokov, in enako bo letos. Obe tekmi, današnji superveleslalom (Kosi, Kline, Čater, Hrobat,) in jutrišnji smuk (nastopila bo četverica brez Debelaka), bosta na sporedu ob 11.45, veliko vlogo bo odigralo vreme, napovedan je sneg.Štafetno palico bodo nato v nedeljo prevzeli veleslalomisti v Alta Badii, ki so prejšnji konec tedna ostali brez tekme v Val d'Iseru (nadomestili jo bodo 1. marca 2020 v Hinterstoderju). Slovenska ekipa za tehnične discipline je na prizorišču od torka. »Razmere so glede na stanje v okoliških krajih solidne. Prihajajo pa snežne padavine,« je s terena sporočil odgovorni trenerPrvo ime reprezentance Kranjec ima posebno vez s progo Gran Risa, v olimpijski sezoni 2017/18 si je tam namreč prismučal tretje mesto. »Lani pa je bil deveti. Vendar letos ne bo takšnih razmer, kot so bile lani, ko je bilo zelo mrzlo, sneg pa agresiven. Ta teren ima rad, v tej dolini posebej zadiha. Pričakujem dva dobra nastopa,« se Bergant še kako dobro zaveda vrhunske pripravljenosti 27-letnega Vodičana, ki bo na nedeljski tekmi edini slovenski predstavnik na štartu, v ponedeljek pa se mu bo na paralelnem veleslalomu pridružil, ki se trenutno sooča »z določenimi težavami«, kot so povedali v ekipi. Kakšnimi? »Več jih je, kakšne so – tega pa ne bi komentiral. Upam, da se bo sestavil do januarja, ko se začne niz slalomskih tekem,« je ostal skrivnosten Bergant.